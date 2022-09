Blick über den Zaun: Beißender Geruch löste Einsatz der Haßfurter Feuerwehr aus

Stoff­frei­set­zung Job­cen­ter – Unde­fi­nier­ba­re Flüs­sig­keit ver­ur­sacht lang­wie­ri­gen Ein­satz von Feu­er­wehr und Polizei

Die Frei­set­zung einer unbe­kann­ten Flüs­sig­keit führ­te am ver­gan­ge­nen Mon­tag­vor­mit­tag, 19. Sep­tem­ber 2022, zu einem lang­wie­ri­gen Ein­satz von Feu­er­wehr und Poli­zei in Haß­furt. Mit ver­schie­de­nen Mess­ge­rä­ten wur­de ver­sucht den Stoff zu iden­ti­fi­zie­ren. Schließ­lich wur­de der poten­zi­el­le Gefahr­stoff mit Che­mi­ka­li­en­bin­de­mit­tel aufgenommen.

Gegen 11:00 wur­de die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Haß­furt zur Erkun­dung einer unde­fi­nier­ba­ren Stoff­frei­set­zung in die Stra­ße Pro­me­na­de alar­miert. Ein Mit­ar­bei­ter hat­te einen bei­ßen­den Geruch wahr­ge­nom­men und auf der Suche nach der Ursa­che eine unde­fi­nier­ba­re Flüs­sig­keit in einem Raum ent­deckt. Der betrof­fe­ne Bereich wur­de zunächst geräumt und ein Atem­schutz­trupp der Feu­er­wehr Haß­furt ging mit ver­schie­de­nen Mess­ge­rä­ten zur Erkun­dung vor. Neben Mess­ge­rä­ten der Feu­er­wehr kam auch ein Gerät des eben­falls ange­rück­ten Stadt­werks zum Ein­satz. Da die Flüs­sig­keit mit kei­nem der Gerä­te iden­ti­fi­ziert wer­den konn­te, wur­de zur wei­te­ren Abklä­rung der Fach­be­ra­ter Gefahr­gut und das ABC-Erkun­dungs­fahr­zeug der Feu­er­wehr Sand nach­alar­miert. Vor­sorg­lich wur­de nun außer­dem das kom­plet­te Gebäu­de eva­ku­iert. Vier Per­so­nen wur­den vor Ort durch die Besat­zung eines Ret­tungs­wa­gens gesich­tet, muss­ten jedoch nicht in ein Kran­ken­haus trans­por­tiert werden.

Nach Rück­spra­che mit den hin­zu­ge­zo­ge­nen Fach­kräf­ten kamen wei­te­re Spe­zi­al­mess­ge­rä­te zum Ein­satz. Mit deren Hil­fe konn­ten ver­schie­den­ste gefähr­li­che Stof­fe aus­ge­schlos­sen wer­den. Eine genaue Iden­ti­fi­ka­ti­on der Flüs­sig­keit war jedoch wei­ter­hin nicht mög­lich. Daher wur­de eine Pro­be­ent­nah­me durch­ge­führt, wodurch eine spä­te­re labor­tech­ni­sche Unter­su­chung mög­lich ist. Zur Besei­ti­gung mög­li­cher Gefah­ren, die von der Flüs­sig­keit aus­ge­hen könn­ten, wur­de die­se mit­tels Che­mi­ka­li­en­bin­de­mit­tel auf­ge­nom­men. Abschlie­ßend wur­de das Gebäu­de zur Ver­rin­ge­rung der Geruchs­in­ten­si­tät belüf­tet. Das gebrauch­te Bin­de­mit­tel sowie die poten­zi­ell kon­ta­mi­nier­te Schutz­klei­dung des vor­ge­hen­den Atem­schutz­trupps wur­de bis zur Klä­rung des wei­te­ren Vor­ge­hens luft­dicht verpackt.

Nach knapp drei Stun­den war der Ein­satz für die Feu­er­wehr Haß­furt been­det. Sie war mit vier Fahr­zeu­gen und elf Ein­satz­kräf­ten vor Ort. Eben­falls im Ein­satz waren die Feu­er­wehr Sand und die Poli­zei mit jeweils zwei Fahr­zeu­gen und ein Ret­tungs­wa­gen der Roten Kreuzes.