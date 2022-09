Berg­stadt-Basar

30 Basar­stän­de, 14 Kuchen aus der Nach­bar­schaft, 40 Liter Kaf­fee, Musi­ker, die ihr Kön­nen spen­de­ten, vie­le hel­fen­de Hän­de und Son­ne – das waren die Zuta­ten, die den ersten Berg­stadt-Basar am ver­gan­ge­nen Sams­tag für mehr als 500 Besu­cher zum fröh­li­chen Ver­gnü­gen mach­ten. Die ehren­amt­li­chen Orga­ni­sa­to­rIn­nen des Bür­ger­ver­eins Unte­re histo­ri­sche Berg­stadt hat­ten geplant, orga­ni­siert, ein­ge­la­den und wet­ter­be­dingt spon­tan um eine Woche ver­scho­ben. Es zahl­te sich aus. Der hüb­sche Park an der Matern­stra­ße wur­de zur Fest­flä­che her­aus­ge­putzt und lie­be­voll geschmückt mit Wim­peln, Lam­pi­ons und Gir­lan­den. Stän­de mit Kin­der­schmin­ken, Pop­corn, Zucker­wat­te und Can­dy­bar erfreu­ten die klei­nen Besu­cher, die am Basar Spiel­zeug, Kin­der­bü­cher und Klei­dung fan­den. Erwach­se­ne genos­sen den Trö­del in der Herbst­son­ne. Für beson­de­res Flair sorg­te die Jam­ses­si­on mit Band­mit­glie­dern aus der Nach­bar­schaft, die an E- Pia­no, Gitar­ren, Kla­ri­net­te und Horn ihr Kön­nen bewie­sen und das Eck in klas­si­sche bis rocki­ge Klän­ge tauchten.

„Das war ein wür­di­ger, gelun­ge­ner und fast schon fei­er­li­cher Auf­takt. Wir möch­ten als Bür­ger­ver­ein unse­re schö­ne Nach­bar­schaft wei­ter öff­nen und für uns und alle Bam­ber­ger posi­tiv erleb­bar machen. Zum Bei­spiel mit einem Fest wie die­sem.“ so Gre­gor Linz, 1. Vor­stand des Vereins.

Bür­ger­ver­ein Unte­re histo­ri­sche Bergstadt

Der Ende 2021 gegrün­de­te Bür­ger­ver­ein Unte­re histo­ri­sche Berg­stadt ver­tritt mehr als 90 Mit­glie­der im Bereich Sut­te – Matern – Jakobs­berg und angren­zen­den Gebie­ten. Sei­ne Schwer­punk­te sind sozia­les Mit­ein­an­der, Kul­tur, Quar­tiers- Gestal­tung, Kunst und Denk­mal sowie Ver­kehr und Mobilität.