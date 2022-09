Die bis­lang in gemein­sa­mer Trä­ger­schaft von Stadt Bam­berg und Erz­diö­ze­se Bam­berg geführ­te Stadt­bü­che­rei Bam­berg geht ab dem 1. Janu­ar 2023 in die allei­ni­ge Trä­ger­schaft der Stadt Bam­berg über. Die Stadt­bü­che­rei wird zukünf­tig als öffent­li­che und gemein­nüt­zi­ge Büche­rei in Trä­ger­schaft der Stadt Bam­berg mit der Erz­diö­ze­se Bam­berg als Koope­ra­ti­ons­part­ner geführt. Die Ver­ein­ba­rung zwi­schen der Stadt Bam­berg und dem Erz­bis­tum unter­zeich­ne­ten am 21.09.2022 Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke und Gene­ral­vi­kar Prä­lat Georg Kestel.

Die Stadt­bü­che­rei Bam­berg mit ihren drei Zweig­stel­len Maria Hilf, St. Hein­rich und St. Kuni­gund trägt mit ihrem aktu­el­len Medi­en­be­stand zu einer seri­ös und umfas­send infor­mier­ten und kom­pe­tent agie­ren­den Bür­ger­schaft bei und ist ein Begeg­nungs­ort für Men­schen jeden Alters, jeden Geschlechts und jeder Her­kunft. Sie bie­tet nahen, nie­der­schwel­li­gen, kosten­gün­sti­gen und kon­sum­frei­en Zugang zu Medi­en, stärkt Informations‑, Kom­mu­ni­ka­ti­ons- und Medi­en­kom­pe­tenz und stellt einen siche­ren Aus­tausch- und Begeg­nungs­ort für alle Bevöl­ke­rungs­schich­ten vor Ort bereit. Sie trägt ele­men­tar zu einer inklu­si­ven Gesell­schaft bei.

Auf­grund gesetz­li­cher Neu­re­ge­lun­gen war eine Neu­struk­tu­rie­rung der Trä­ger­schaft der Stadt­bü­che­rei Bam­berg not­wen­dig gewor­den. „Es freut mich, dass die Stadt­bü­che­rei Bam­berg nun für die Zukunft gerü­stet ist. Die Stadt­bü­che­rei ist ein wich­ti­ger Auf­ent­halts- und Begeg­nungs­ort für klei­ne und gro­ße, jun­ge und alte Bam­ber­ge­rin­nen und Bam­ber­ger in allen Lebens­la­gen,“ betont Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke. Und Kul­tur­re­fe­ren­tin Ulri­ke Sie­ben­haar ergänzt: „Wir freu­en uns auf die­sen Zuwachs im Kul­tur­re­fe­rat der Stadt Bam­berg und begrü­ßen alle fest­an­ge­stell­ten und ehren­amt­li­chen Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter der Stadt­bü­che­rei ganz herz­lich in unse­rem Team.“ Gene­ral­vi­kar Kestel betont: „Die Stadt­bü­che­rei Bam­berg ist als Bau­stein einer wert­ver­mit­teln­den Bil­dungs­ar­beit heu­te wich­ti­ger denn je.“ Und der Chri­sti­an Kainz­bau­er-Wütig, ergänzt: „Daher wird das Erz­bis­tum auch wei­ter­hin die stra­te­gi­sche Aus­rich­tung der Stadt­bü­che­rei mitbegleiten“.

Eröff­net wur­de die Stadt­bü­che­rei im Jahr 1961 in der Trä­ger­schaft des Lan­des­ver­ban­des des St. Micha­els­bun­des, Fach­ver­band für das katho­li­sche öffent­li­che Büche­rei­we­sen in Bay­ern und der Stadt Bam­berg als „Bam­ber­ger Volks­bü­che­rei“ im Gebäu­de Deut­sches Haus in der Obe­ren König­stra­ße. Der Zuspruch war von Anfang an rie­sig und schon Ende 1963 wur­de eine Zweig­stel­le in Bam­berg-Ost im Frei­zeit­werk St. Hein­rich eröff­net. Zum 1. Janu­ar 1970 erfolg­te die Umbe­nen­nung in „Stadt­bü­che­rei Bam­berg“. In den Fol­ge­jah­ren wur­den die Pfarr­bü­che­rei­en von St. Kuni­gund in der Gar­ten­stadt und Maria Hilf in der Wun­der­burg als neue Zweig­stel­len in die Stadt­bü­che­rei inte­griert. Seit dem 1. Janu­ar 1981 befand sich die Stadt­bü­che­rei in gemein­sa­mer Trä­ger­schaft von Erz­diö­ze­se Bam­berg und Stadt Bamberg.