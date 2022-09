Zum Sai­son­auf­takt der DJK-Damen kom­men die Main­zel­männ­chen nach Bamberg

Ob es ein böses Omen ist, wenn die Damen der DJK Don Bos­co Bam­berg in ihre 13. Bun­des­li­ga-Sai­son in Fol­ge gehen, bleibt Aber­gläu­bi­gen vor­be­hal­ten. Aber als „Dino“ der 2. Toya­ta Damen-Bas­ket­ball-Bun­des­li­ga (bei zwei Aus­flü­gen in die erste Liga) wird das Team aus Ober­fran­ken schon als eta­blier­te Mann­schaft anerkannt.

Der Kader von Chef­coach Stef­fen Dau­er ist zwar nahe­zu unver­än­dert wie im Vor­jahr, jedoch durch den Weg­gang sei­ner besten Korb­wer­fe­rin Ela Micu­n­o­vic doch enorm geschwächt. Zum Sai­son­start steht ein wei­te­rer Zweit­li­ga-Dino mit dem ASC The­re­sia­num Mainz der DJK gegen­über. Die Damen aus der Haupt­stadt von Rhein­land-Pfalz haben sich mit der Ame­ri­ka­ne­rin Eden Nib­be­link, sowie der Irin Mau­ra Fitz­pa­trick und Tan­ja Leh­nert, die auch schon in Bam­berg gespielt haben, sehr gut verstärkt.

Stef­fen Dau­er sieht sich mit sei­nem Team daher nicht in der Favo­ri­ten­rol­le: „Mainz dürf­te heu­er eins der Top-Teams sein und ver­mut­lich weit vor­ne in der Tabel­le lan­den. Das wird gleich zum Sai­son­auf­takt ein ganz har­ter Brocken für uns wer­den. Nach einer wie­der mal schwie­ri­gen Vor­be­rei­tung wis­sen wir nicht so genau wo wir aktu­ell ste­hen. Für Sams­tag droht auch noch der ein oder krank­heits­be­ding­te Aus­fall von Lei­stungs­trä­ge­rin­nen. Das heisst für uns, dass unse­re jun­gen Spie­le­rin­nen in dem Spiel wie­der eini­ges an Ver­ant­wor­tung über­neh­men müs­sen und wir die aktu­el­le Situa­ti­on anneh­men und das Beste dar­aus machen müssen.“

Jump zu der Begeg­nung ist am Sams­tag um 14:30 Uhr in der Sport­hal­le der Graf-Stauf­fen­berg-Schu­le. Es gel­ten im Gegen­satz zur Vor­sai­son kei­ner­lei Coro­na-Auf­la­gen oder Zuschau­er­men­gen­be­schrän­kun­gen mehr. Die Spie­le­rin­nen und Ver­ant­wort­li­chen der DJK freu­en sich auf ein Wie­der­se­hen mit ihren Fans.

