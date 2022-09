In der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag, zwi­schen 00:00 Uhr und 01:00 Uhr wur­de von einer Fei­er in der Mehr­zweck­hal­le in Mar­loff­stein ein Steh­tisch mit einem Edel­stahl­ge­stellt und hel­ler Holz­plat­te ent­wen­det. Der Steh­tisch stand für Rau­cher vor der Mehr­zweck­hal­le. Ein zwei­ter Steh­tisch wur­de vom unbe­kann­ten Täter bereits zusam­men­ge­klappt und augen­schein­lich für den Trans­port bereit­ge­stellt. Täter­hin­wei­se kön­nen unter der Tel. 09131/760–514, an die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land gerich­tet werden.

