Wegen einer bau­stel­len­be­ding­ten Voll­sper­rung in Utten­reuth kön­nen alle Hal­te­stel­len in Dormitz und Wei­her sowie die Hal­te­stel­le Utten­reuth Mar­loff­stei­ner Str. in den Näch­ten von Mitt­woch, 28.09.2022 auf Don­ners­tag, 29.09.2022 sowie von Don­ners­tag, 29.09.2022 auf Frei­tag, 30.09.2022 jeweils von 19 bis 6 Uhr nicht bedient wer­den. Zudem ist auf der Linie 209 wegen der not­wen­di­gen Umlei­tung mit Ver­spä­tun­gen zu rechnen.