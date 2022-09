Die Land­kreis­ver­wal­tung weist dar­auf hin, dass am Mitt­woch, 5. Okto­ber 2022, eine Pro­blem­müll­samm­lung in Isling am Kohl­bau­er­platz statt­fin­det. Abga­be­mög­lich­keit besteht in der Zeit von 15 bis 17 Uhr. Der Ter­min kann von allen Land­kreis­bür­ge­rin­nen und ‑bür­gern genutzt werden.