Der Land­kreis för­dert auch im Jahr 2022 wie­der zusam­men mit dem Kreis­ver­band für Gar­ten­bau und Lan­des­pfle­ge Lich­ten­fels die Pflan­zung von Streu­obst­bäu­men in der Land­schaft. Die Bestel­lung von Obst­bäu­men ist bis Ende Sep­tem­ber in der Umwelt­sta­ti­on oder online möglich.

Die Sor­ti­ments­li­ste und das Bestell­for­mu­lar ste­hen auf den Sei­ten des Kreis­ver­ban­des www​.lan​des​pfle​ge​-lich​ten​fels​.de oder sind in der Umwelt­sta­ti­on in Weis­main erhält­lich. Dort gibt´s auch alle wei­te­ren Informationen.

Wer eine Sor­ten- oder Pflanz­be­ra­tung möch­te, kann sich an Kreis­fach­be­ra­ter Micha­el Stro­mer wen­den (Tele­fon­num­mer 09575 / 921455). Geför­dert wer­den nur alte Sor­ten und nur Halb- und Hoch­stäm­me in der Land­schaft, also Bäu­me auf Obst­wie­sen, Baum­rei­hen oder im Ein­zel­stand, kei­ne Bäu­me im Hausgarten.

Eben­so ist die Mit­glied­schaft in einem Gar­ten­bau­ver­ein För­der­vor­aus­set­zung. Die bestell­ten Bäu­me wer­den am Sams­tag, 29. Okto­ber 2022, in der Zeit von 9 bis 10 Uhr am Land­rats­amt Lich­ten­fels ausgegeben.