Der Eltern­bei­rat der Dia­ko­nie-Kita Fried­rich Ober­lin orga­ni­siert einen Basar für „Alles rund um Baby und Kind“ am Sonn­tag, 09. Okto­ber 2022, im Gemein­de­zen­trum der Erlö­ser­kir­che am Kuni­gun­den­damm in Bam­berg (Zugang über Hopf­fer­stra­ße). Zwi­schen 13:30 und 16:00 Uhr (Ein­lass Schwan­ge­re ab 13:00 Uhr) kann dann wie­der gestö­bert und ein­ge­kauft wer­den. Wer selbst ver­kau­fen möch­te, kann sich bis 29.9.2022 für 10 Euro einen Tisch (mit Klei­der­stan­ge 12 Euro) sichern über elternbeirat.​oberlin@​gmx.​de. Die Ver­kaufs­tisch-Gebühr sowie der Erlös aus Kuchen‑, Wiener‑, Bre­zen- und Geträn­ke­ver­kauf fließt in Ange­bo­te für die Kin­der der Kita.