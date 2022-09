Mit dem Blech­blä­ser­en­sem­ble „Trum­pet Volun­ta­ry“ aus Bam­berg wird am Sonn­tag, den 23.10.2022 um 17:00 Uhr, die Rei­he der Kir­chen­kon­zer­te in der Pfarr­kir­che Ver­klä­rung Chri­sti Forch­heim fort­ge­setzt. Zum Reper­toire gehö­ren alle Stil­rich­tun­gen, von der Renais­sance bis zur Moder­ne. Neben unter­schied­li­chen Blä­serin­stru­men­ten in ver­schie­de­nen Beset­zun­gen wer­den bei die­sem Kir­chen­kon­zert auch die Sandt­ner-Orgel erklin­gen und eini­ge Solo­auf­trit­te der Musi­ker zu genie­ßen sein. Das sehr abwechs­lungs­rei­che Pro­gramm und die größ­ten­teils eige­ne Arran­ge­ments machen die Auf­trit­te von „Trum­pet Volon­ta­ry“ zu ganz beson­de­ren musi­ka­li­schen Erleb­nis­sen. Das Blä­ser­en­sem­ble unter Lei­tung von Ste­phan Putz wird beglei­tet von Roman Fell­ner an der Orgel. Der Ein­tritt ist frei.