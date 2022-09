Sit­zung des Haß­fur­ter Stadt­ra­tes am Mon­tag, 26. Sep­tem­ber 2022 um 18.30 Uhr

Am Mon­tag, 26. Sep­tem­ber 2022, fin­det um 18:30 Uhr im Gro­ßen Saal der Stadt­hal­le in Haß­furt eine Sit­zung des Stadt­ra­tes statt. Auf der Tages­ord­nung der öffent­li­chen Sit­zung ste­hen fol­gen­de Tagesordnungspunkte:

Die Tages­ord­nung der öffent­li­chen Sitzung

1. Ehrung des Stadt­ra­tes Man­fred Stüh­ler für beson­de­re Ver­dien­ste um die kom­mu­na­le Selbstverwaltung

2. Bericht gem. Art. 94 (3) GO über die Betei­li­gun­gen der Stadt Haß­furt an Unter­neh­men in pri­va­ter Rechts­form für das Jahr 2019

3. Bestä­ti­gung der gewähl­ten Kom­man­dan­ten der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Sylbach

4. Breit­band­aus­bau in Haß­furt; Ein­stieg in ein neu­es Förderfahren

5. Voll­zug des Kom­mu­na­len Abga­ben­ge­set­zes (KAG) und der Erschlie­ßungs­bei­trags­sat­zung der Stadt Haß­furt in der Fas­sung vom 26.05.2020 (EBS); Ablö­sung des Erschlie­ßungs­bei­tra­ges für das Gewer­be­ge­biet Schlettach Teil 2

6. Son­sti­ges

Es schließt sich eine nicht­öf­fent­li­che Sit­zung an.