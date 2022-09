Es ist lan­ge her, dass „Oh, wie ist das schön..“-Gesänge durch das Bam­ber­ger Fuchs-Park-Sta­di­on hall­ten. Ver­dient hat­te sich die Schütz­lin­ge von Jan Gern­lein im aus­ver­kauf­ten Bam­ber­ger Sta­di­on die­se Ova­tio­nen alle­mal. Mit einem sou­ve­rän her­aus­ge­spiel­ten und über 90 Minu­ten unge­fähr­de­ten 2:0 Sieg bau­ten die Bam­ber­ger die Tabel­len­füh­rung und damit auch den Vor­sprung auf den Ex-Regio­nal­li­gi­sten aus.

Dabei gab es kein lan­ges Abta­sten im Fuchs-Park-Sta­di­on, son­dern, vor allem in den ersten 10 Minu­ten, wenig Spiel­kon­trol­le auf bei­den Sei­ten. Lang­sam aber erspiel­te sich der FCE ein Über­ge­wicht und deu­te­te sei­ne Gefähr­lich­keit im schnel­len Umschalt­spiel an. In der 32. Minu­te war es dann so weit: Phil­ipp Hack zog nach Dop­pel­pass mit Tobi­as Linz nach innen, leg­te sich die Kugel noch ein­mal vor und zir­kel­te dann den Ball aus 18 Meter genau ins obe­re Tor­eck. Der Jubel war noch nicht ganz ver­klun­gen, da leg­te der 19 jäh­ri­ge Pett­stadter noch ein­mal nach. Dies­mal war es Mar­co Schmitt, der einen Ball­ge­winn in der eige­nen Hälf­te blitz­schnell in einen Traum­pass auf Phil­ipp Hack umwan­del­te. Der SC Elters­dorf bekam kei­nen Zugriff mehr und Hack netz­te allein vor Elters­dorf Tor­wart Akbakla zum 2:0 ein.

Nach dem Sei­ten­wech­sel dann fast das 3:0. Der form­star­ke David Lang lief auf das SCE-Gehäu­se zu und wur­de – regel­kon­form oder nicht? – von sei­nem Gegen­spie­ler bedrängt und von den Bei­nen geholt. Schieds­rich­ter Eli­as Tie­de­ken, in Sum­me ein sehr guter Lei­ter, ent­schied auf Wei­ter­spie­len. In der Fol­ge­zeit beru­hig­te sich das Spiel, der SC Elters­dorf hat­te mehr Spiel­an­teil, wirk­lich zwin­gen­de Chan­cen konn­ten sich die Mit­tel­fran­ken kaum erspie­len. Es waren viel­mehr die Bam­ber­ger, die durch die ein­ge­wech­sel­ten Offen­siv­spie­ler Timm Stra­sser und Luis Schnei­der die Chan­cen hat­ten, das Spiel vor­zei­tig zu entscheiden.

So blieb es bis zum Abpfiff bei einer star­ken Vor­stel­lung der Heim­mann­schaft, die nun ent­spannt in das kom­men­de spiel­freie Wochen­en­de gehen kann.

Zufrie­den zeig­te sich natür­lich auch Bam­bergs Trai­ner, Jan Gern­lein: „Wir wuss­ten um die indi­vi­du­el­le Qua­li­tät von Elters­dorf und woll­ten die­se auch so gut es geht ein­däm­men. Das ist uns sehr gut gelun­gen. Nach vor­ne haben wir dann mehr­fach rich­tig gute Offen­siv­ak­tio­nen set­zen kön­nen, die letzt­end­lich zu einem ver­dien­ten Sieg geführt haben. Das war heu­te bock­stark von eins bis sech­zehn, da kann ich kei­nen ein­zel­nen Spie­ler her­aus­he­ben, die haben sich heu­te alle Best­no­ten verdient.“