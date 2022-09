Wir wol­len nicht nur den Fran­ken Wein im Juli­us Spi­tal ver­ko­sten und dort auch die Geschich­te des Spi­tals hören, son­dern uns gei­stig mit einem Got­tes­dienst im Dom ein­stim­men und alte und zeit­ge­nös­si­sche Kunst im Muse­um am Dom ken­nen­ler­nen. Die Teil­neh­mer­zahl ist auf 25 Per­so­nen begrenzt, daher bit­te recht­zei­tig anmelden!

Ablauf

Treff­punkt: 9:45 Uhr am Bahn­hof Forch­heim, wir fah­ren um 10:02 Uhr mit dem Bayernticket;

Ankunft um 11:20h, ca. 20 Min Fuß­marsch zum Dom

Dom: Mög­lich­keit die 12 Uhr Mes­se im Dom St. Kili­an zu besuchen

Muse­um am Dom: um 13:15 Uhr Füh­rung durch die Aus­stel­lung, ca. 60 Min

Kaf­fee Pau­se: von 14:30 bis 15:45 Uhr

Juli­us Spi­tal: um 16:00 Uhr Schlen­der­wein­pro­be, ca. 90 Min., inklu­si­ve drei­er Wein­pro­ben, danach Abend­essen im Restau­rant Juli­us Spital

Kosten: Kosten für das Bay­ern­ticket ca. 12 € pro Person

Ein­tritt im Muse­um am Dom über­nimmt die Kolpingsfamilie,

Füh­rung im Juli­us Spi­tal incl. drei Wein­pro­ben – 15 Euro

Heim­fahrt: Ankunft in Forch­heim, ca. um 22 Uhr

Anmel­dung

bis spä­te­stens 01.10.2022 bei Maria Weber, Tel. 09191 66635 oder anmeldung@​kolping-​forchheim.​de

Ach­tung: in der Bahn Mas­ken­pflicht, aktu­el­le Hygie­ne­re­geln beachten.