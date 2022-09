Lan­ge Nacht der Feu­er­wehr Bay­reuth am 24. Sep­tem­ber 2022

Zum ersten Mal betei­ligt sich die Bay­reu­ther Feu­er­wehr heu­er bei der bay­ern­weit statt­fin­den­den „Lan­gen Nacht der Feu­er­wehr“. Die­se fin­det am Sams­tag, den 24.09.2022, von 17:00 Uhr bis 23:00 Uhr in der Feu­er­wa­che Bay­reuth (An der Feu­er­wa­che 4, 95445 Bay­reuth) statt.

Neben klei­nen Vor­füh­run­gen wer­den auch ver­schie­de­ne Genera­tio­nen an Dreh­lei­tern mit ihrer unter­schied­li­chen Beleuch­tungs­tech­nik aus­ge­stellt. Mit Anbruch der Däm­me­rung wird das Blink­licht der Fahr­zeu­ge das Gelän­de rund um die Feu­er­wa­che in bun­tes Licht hül­len und damit für ein ganz beson­de­res Flair sor­gen. Selbst­ver­ständ­lich wird mit Brat­wür­sten und Steaks vom Grill, Pom­mes und küh­len Geträn­ken auch das leib­li­che Wohl nicht zu kurz kommen.

Pro­gramm­ab­lauf Lan­ge Nacht der Feu­er­wehr am Sams­tag, 24. Sep­tem­ber 2022

• 17:00 Uhr: Begin­n/­Fahr­zeug- und Geräteausstellung

• 19:00 Uhr: Vor­stel­lung Beleuch­tung Dreh­lei­ter und Löschfahrzeuge

• 20:00 Uhr: Tren­nen von Materialien

• 21:00 Uhr: Vor­stel­lung Beleuch­tung Dreh­lei­ter und Löschfahrzeuge

• 22:00 Uhr: Fett­ex­plo­si­on, (Feu­er­lösch­trai­ner und Eigen­bau Inne­re Stadt)

Tag der offe­nen Tür am 25. Sep­tem­ber 2022

Einen Tag spä­ter, am Sonn­tag, den 25.09.2022, folgt der tra­di­tio­nel­le Tag der offe­nen Tür in der Feu­er­wa­che von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr. Als krö­nen­der Abschluss der Feu­er­wehr-Akti­ons­wo­che kön­nen sich die Besu­cher dort ein detail­lier­tes Bild der Fahr­zeu­ge und der Aus­rü­stung der Feu­er­wehr machen.

Mit einer gro­ßen Fahr­zeug­aus­stel­lung und diver­sen Vor­füh­run­gen wird dabei für Groß und Klein jede Men­ge gebo­ten sein. Unter ande­rem wer­den wei­ter­hin die am Vor­abend illu­mi­nier­ten Dreh­lei­tern der Feu­er­wehr Bay­reuth aus­ge­stellt sein, wel­che sehr anschau­lich die Ent­wick­lung der Hub­ret­tungs­fahr­zeu­ge über die letz­ten 50 Jah­re demon­strie­ren. Wie gewohnt fin­den auch wie­der Füh­run­gen durch die Feu­er­wa­che, inklu­si­ve der Atem­schutz­übungs­strecke, statt. Auch die Bay­reu­ther Feu­er­zwer­ge und die Jugend­feu­er­wehr wer­den sich mit einem Info-Stand und einer Vor­füh­rung prä­sen­tie­ren. Auf unse­re jün­ge­ren Besu­cher war­ten wei­ter­hin wie­der eine gro­ße Hüpf­burg und diver­se Spielmöglichkeiten.

Bei all dem ist mit Weiß­wür­sten zum Früh­schop­pen, Steaks und Brat­wür­sten vom Grill, Cur­ry­wurst mit Pom­mes, küh­len Geträn­ken sowie Kaf­fee und selbst­ge­backe­nen Kuchen für das leib­li­che Wohl wie immer bestens gesorgt.

Pro­gramm­ab­lauf Tag der offe­nen Tür am Sonn­tag, 25. Sep­tem­ber 2022

• 10:00 Uhr: Begin­n/­Fahr­zeug- und Geräteausstellung

• 11:00 Uhr: Füh­rung durch die Feuerwache

• 11:00 Uhr: Füh­rung im Hof: Dreh­lei­tern im Wan­del der Zeit und ihre Auf­ga­ben­ge­bie­te. (Per­so­nen­ret­tung mit Schleif­korb­tra­ge, Schwer­last­tra­ge, Wer­fer, Fest­punkt mit Auf- und Abseilgerät)

• 12:00 Uhr: Füh­rung durch die Feuerwache

• 12:00 Uhr: Vor­füh­rung der Bay­reu­ther Feuerzwerge

• 13:00 Uhr: Füh­rung durch die Feuerwache

• 13:00 Uhr: Füh­rung im Hof: Vor­füh­rung Hub­schrau­ber Außen­last­be­häl­ter, Vor­stel­lung Flughelferausrüstung

• 14:00 Uhr: Füh­rung durch die Feuerwache

• 14:00 Uhr: Füh­rung im Hof: Vor­füh­rung Schwer­last­ret­tung mit Drehleiter

• 15:00 Uhr: Füh­rung durch die Feuerwache

• 15:00 Uhr: Füh­rung im Hof: Dreh­lei­tern im Wan­del der Zeit und ihre Auf­ga­ben­ge­bie­te. (Per­so­nen­ret­tung mit Schleif­korb­tra­ge, Schwer­last­tra­ge, Wer­fer, Fest­punkt mit Auf- und Abseilgerät)

• 16:00 Uhr: Lösch­übung Jugendfeuerwehr

Die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Bay­reuth freut sich auf Ihr Kommen!