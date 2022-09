Frei­tag, 23.09.2022 um 18:00 Uhr

Teu­fels­füh­rung. Fol­ge dem Beel­ze­bub und sei­nen Aus­füh­run­gen der 7 Tod­sün­den durch Pot­ten­stein und erfah­re, wie Geiz, Gier und Neid die Pot­ten­stei­ner auf die schie­fe Bahn zogen und was die Hexe Anna damit zu tun hat. Vom Mord aus Geld­gier bis zur Bier­pan­sche­rei aus Geiz bie­tet die Pot­ten­stei­ner Teu­fels­füh­rung ein far­bi­ges Pan­ora­ma aus Ver­su­chun­gen und Sün­den­fäl­len. Die Teu­fels­füh­rung dau­ert etwa 1,5 Stun­den, kostet 10,-€/Erw., 5,-€/Kind (6–15J. Die Tour fin­det bei jedem Wet­ter statt, bit­te klei­den Sie sich dem Wet­ter ent­spre­chend! Anmel­dung erfor­der­lich. Mobil: 015752713310

Frei­tag, 23.09.2022 um 20:00 Uhr

Nacht­wäch­ter-Tour. Fol­gen Sie dem Nacht­wäch­ter mit sei­ner Hel­le­bar­de und der Later­ne durch die dunk­len Gas­sen der abend­li­chen Stadt. Dabei erfah­ren Sie viel Wis­sens­wer­tes über den Beruf des „NACHT­WÄCH­TERS“ und über das mit­tel­al­ter­li­che Fel­sen­städt­chen. Optio­nal trinkt der Nacht­wäch­ter nach der Füh­rung mit sei­nen Gästen noch einen „Gute-Nacht-Trunk“. Der Nacht­wäch­ter-Rund­gang dau­ert etwa 1,5 Stun­den und kostet 10,-€/Erw., 5,-€/Kind (6–15J. Die Tour fin­det bei jedem Wet­ter statt, bit­te klei­den Sie sich dem Wet­ter ent­spre­chend. Treff­punkt: Rat­haus Pot­ten­stein. Anmel­dung erfor­der­lich! Mobil: 015752713310 – Whats­App – oder per Email: info@​pottenstein.​holiday

Frei­tag, 23.09.2022 um 20:30 Uhr

Wis­sens­wer­tes übers Bier mit Umtrunk, Besich­ti­gung der Muse­ums­braue­rei und Erhalt eines Bier-Diploms im Bruck­may­ers Urbräu an der B470. Der Chef des Hau­ses wird sie in die Geheim­nis­se des Bier­brau­ens ein­wei­hen. Preis/​Person 6,00 €. Beginn 17:00 Uhr, Eine Anmel­dung ist erfor­der­lich unter Tel.: 0160/94701869. Die Füh­rung fin­det ab 10 Per­so­nen statt.

Sams­tag, 24.09.2022 um 13:00 Uhr

„Mär­chen­haf­ter“ Herbst-Aus­flug an den Röh­ren­see. Die „Eli­sa­beth-Fami­lie“ fliegt aus zum „Mär­chen­haf­ten“ Herbst-Aus­flug an den Röh­ren­see. 13.00 Uhr: Abfahrt am Minigolfplatz/​Schu­le Bay­reu­ther Berg (ande­re Zustiegs­mög­lich­kei­ten auf Anfra­ge bei Anmel­dung), 14.00 Uhr: gemüt­li­ches Kaf­fee­trin­ken in der Gast­stät­te „Hans­kasch­ber“ am Röhrensee/​Bay­reuth mit haus­ge­mach­ten Kuchen, anschlie­ßend „Humor­vol­le Mär­chen für Senio­ren“ mit der Mär­chen­er­zäh­le­rin Andrea Gis­der. Die Park­an­la­ge rund um den Röh­ren­see mit einem klei­nen Tier­park lädt zudem zu einem Rund­gang ein. Rück­kehr nach Pot­ten­stein gegen 18 Uhr. Unko­sten­bei­trag: 8,- €

Sams­tag, 24.09.2022 um 16:00 Uhr

Bier­Stadt­Füh­rung. Ler­nen Sie Pot­ten­stein bei einer infor­ma­ti­ven Stadt­füh­rung von Braue­rei zu Braue­rei ken­nen. Dabei erfah­ren Sie viel Wis­sens­wer­tes über das Fel­sen­städt­chen, zum ört­li­chen Brau­we­sen und zum Rein­heits­ge­bot und kön­nen dabei drei ver­schie­de­ne, typi­sche frän­ki­sche Bie­re aus Pot­ten­stein testen. Zum kuli­na­ri­schen Abschluss besteht die Mög­lich­keit zum Essen. Der Rund­gang dau­ert etwa 2 Stun­den. Ent­hal­ten ist die Stadt­füh­rung inkl. Ein­kehr und drei Schop­pen ein­hei­mi­sches Bier (a´0,25 Ltr.). Preis: 20,-€/Person – Vor Beginn der Füh­rung in bar beim Exkur­si­ons­lei­ter zu bezah­len. Teil­neh­mer­zahl: ab 8 bis 25 Per­so­nen. Treff­punkt: Rat­haus Pot­ten­stein. Anmel­dung unbe­dingt erfor­der­lich! Mobil: 015752713310 – Whats­App – oder info@​pottenstein.​holiday

Sams­tag, 24.09.2022 um 19:00 Uhr

Kon­zert der Trach­ten­ka­pel­le Hohen­mirsberg am Senio­ren­wohn­heim. Ein­tritt frei. Bei Regen ent­fällt das Konzert.

Sams­tag, 24.09.2022 um 19:00 Uhr

32. Pot­ten­stei­ner Wein­fest im Wein­sta­del der Braue­rei Mager. Für Ihr Wohl ist bestens gesorgt mit musi­ka­li­scher Unter­hal­tung, Wein aus ver­schie­de­nen deut­schen Regio­nen, Feder­wei­ßen, selbst­ge­mach­tem Zwie­bel­ku­chen, Obatz­ten, geräu­cher­tem Back­sta­käs und vie­len wei­te­ren Köst­lich­kei­ten. Eine Bar mit gutem Schnaps ist eben­falls vor­han­den. Wir laden Sie herz­lich ein bei Musik und Wein ein paar fro­he Stun­den zu ver­brin­gen. Lasst uns ein wei­te­res erfolg­rei­ches Wein­fest fei­ern. Auf Ihr Kom­men freut sich die DLRG Pot­ten­stein und Braue­rei Mager.

Sams­tag, 24.09.2022 um 20:30 Uhr

Hexen­jagd in Pot­ten­stein. Wir schrei­ben das Jahr 1738 und die­ses ver­hee­ren­de Feu­er vor etwa zwei Jah­ren ist allei­ne der Hexe Anna zuzu­schrei­ben. Es gibt ein hal­bes Dut­zend Zeu­gen, die beob­ach­tet haben wol­len, wie die­se Hexe mit dem schwar­zen Pul­ver magi­sche Prak­ti­ken voll­zo­gen habe – schwar­ze Magie ist im Spiel! Es kommt letzt­end­lich vor dem Bür­ger­haus zur Ankla­ge. Beglei­te den Schmied von Pot­ten­stein und die Hexe Anna durch die abend­li­che Stadt Pot­ten­stein. Die Hexen­jagd dau­ert etwa 1,5 Stun­den und kostet 12,-€/Erw., 6,-€/Kind (10 ‑14J). Treff­punkt Rat­haus Pot­ten­stein. Die Tour fin­det bei jedem Wet­ter statt, bit­te klei­den Sie sich dem Wet­ter ent­spre­chend! Anmel­dung erfor­der­lich! Mobil: 015752713310 ‑Whats­App – oder per Email: info@​die-​fraenkische-​schweiz.​com

Sonn­tag, 25.09.2022 um 09:00 Uhr

Tages­wan­de­rung „Drei-Bur­gen-Weg“ rund um Wai­schen­feld. Treff­punkt 09.00 Uhr in Oberails­feld am Park­platz neben der Kir­che, Weg­strecke: ca. 13 Kilo­me­ter, Geh­zeit: 5 Stun­den, Teil­nah­me kosten­los, Wan­der­füh­rer: Mar­tin Held (FSV Tüchers­feld). Wan­de­rung nicht für das Mit­füh­ren von Kin­der­wä­gen geeig­net. Eine Ein­kehr zum Mit­tag­essen ist in der Burg­schän­ke Wai­schen­feld geplant. Bit­te um tele­fo­ni­sche Anmel­dung wegen Reser­vie­rung in der Gast­wirt­schaft bis spä­te­stens Mitt­woch, 21.09.2022 bei Mar­tin Held: 0170 9930731

Mon­tag, 26.09.2022 von 09:45 bis 10:45 Uhr

Qigong im Kur­park Pot­ten­stein. Die geschmei­di­gen, aber auch kräf­ti­gen­den Bewe­gungs­übun­gen aus der Tra­di­tio­nel­len Chi­ne­si­schen Medi­zin (TCM) rich­ten die Wir­bel­säu­le auf, akti­vie­ren scho­nend alle Gelen­ke, har­mo­ni­sie­ren den Fluss des Atems und brin­gen Kör­per und Geist in Ein­klang. Anmel­dun­gen erfor­der­lich bei Kurs­lei­te­rin Kat­ja unter Tel: 0170–6004855 oder per SMS anfra­gen. Die Ver­an­stal­tung fin­det auch bei leich­tem Regen statt. Bit­te beque­me, der Wit­te­rung ange­pass­te Klei­dung und Schu­he. 5er Kar­te: 60,00 Euro/​60 Min., 10er Kar­te: 90,00 Euro/​60 Min. Qigong-Stun­den an den öffent­li­chen Ter­mi­nen für Urlaubs­gä­ste auf. Anfra­ge ein­zeln buch­bar für 12,00 Euro.

Mitt­woch, 28.09.2022 um 17:00 Uhr

Wis­sens­wer­tes übers Bier mit Umtrunk, Besich­ti­gung der Muse­ums­braue­rei und Erhalt eines Bier-Diploms im Bruck­may­ers Urbräu an der B470. Der Chef des Hau­ses wird sie in die Geheim­nis­se des Bier­brau­ens ein­wei­hen. Preis/​Person 6,00 €. Beginn 17:00 Uhr, Eine Anmel­dung ist erfor­der­lich unter Tel.: 0160/94701869. Die Füh­rung fin­det ab 10 Per­so­nen statt.

Frei­tag, 30.09.2022 um 16:30 Uhr

Teu­fels­höh­le auf Abwe­gen. Unser Klas­si­ker für alle, die es ganz genau wis­sen wol­len! Unse­re läng­ste Tour durch die Welt der Tropf­stei­ne, der Fle­der­mäu­se und Höh­len­bä­ren. Sie sehen Räu­me, die sonst nicht zugäng­lich sind und unser fach­kun­di­ges Per­so­nal lässt in 100 Minu­ten (so gut wie) kei­ne Fra­gen offen. Sie wol­len Exper­te für die Teu­fels­höh­le wer­den? Hier sind Sie rich­tig! Preis Erw. 12,00 €, Kin­der (4–15 J.) 9,00 €. Anmel­dung: info@​teufelshoehle.​de – Teilnehmerbegrenzung!

Frei­tag, 30.09.2022 um 20:00 Uhr

Nacht­wäch­ter-Tour. Fol­gen Sie dem Nacht­wäch­ter mit sei­ner Hel­le­bar­de und der Later­ne durch die dunk­len Gas­sen der abend­li­chen Stadt. Optio­nal trinkt der Nacht­wäch­ter nach der Füh­rung mit sei­nen Gästen noch einen „Gute-Nacht-Trunk“. Der Nacht­wäch­ter-Rund­gang dau­ert etwa 1,5 Stun­den und kostet 10,-€/Erw., 5,-€/Kind(6–15J). Die Tour fin­det bei jedem Wet­ter statt, bit­te klei­den Sie sich dem Wet­ter ent­spre­chend. Treff­punkt: Rat­haus Pot­ten­stein. Anmel­dung erfor­der­lich! Mobil: 015752713310