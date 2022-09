Ecken­ta­ler Feu­er­weh­ren stel­len sich vor

Am 24. Sep­tem­ber 2022 ist die „Lan­ge Nacht der Feu­er­wehr“. Dabei gibt es sogar etwas zu gewin­nen. Feu­er­wehr-Gerät­schaf­ten aus­pro­bie­ren, in Schutz­klei­dung schlüp­fen, Ziel­sprit­zen – all das gibt es am Sams­tag, 24. Sep­tem­ber 2022, ab 17 Uhr bei der bay­ern­wei­ten „Lan­gen Nacht der Feu­er­wehr“, an der sich auch die Ehren­amt­li­chen der Ecken­ta­ler Weh­ren an allen Stand­or­ten betei­li­gen. Vor­be­rei­tet haben sie unter ande­rem auch ein Quiz, des­sen Haupt­preis eine Fahrt mit der Dreh­lei­ter der Eschen­au­er Wehr ist. Dar­über hin­aus hat jede Feu­er­wehr ihr eige­nes Pro­gramm erstellt. Außer­dem gibt es Infos über die Defi­bril­la­to­ren, die an allen Feu­er­wehr­häu­sern instal­liert sind. Bei den Feu­er­weh­ren Forth und Eschen­au sind sogar BRK-Ver­tre­ter vor Ort und die Besu­cher kön­nen direkt am Defi üben. Inter­es­sier­te sind den Feu­er­weh­ren aber nicht nur am Akti­ons­tag will­kom­men – wer bei einer der Weh­ren mit­hel­fen will, kann sich jeder­zeit melden.