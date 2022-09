Die Land­kreis­ver­wal­tung weist dar­auf hin, dass sich wegen des Tags der Deut­schen Ein­heit die Ter­mi­ne für die Müll­ab­fuhr wie folgt ändern:

Statt am Mon­tag, 3. Okto­ber 2022, wird der Abfall erst am Diens­tag, 4. Okto­ber 2022, abgeholt.

Die Tour vom Diens­tag, 4. Okto­ber 2022, wird erst am Mitt­woch, 5. Okto­ber 2022, nach­ge­fah­ren, die vom Mitt­woch, 5. Okto­ber 2022, wird am Don­ners­tag, 6. Okto­ber 2022,nachgefahren, die vom Don­ners­tag, 6. Okto­ber 2022, wird am Frei­tag, 7. Okto­ber 2022, nach­ge­fah­ren, die vom Frei­tag, 7. Okto­ber 2022, am Sams­tag, 8. Okto­ber 2022.

Da die Abfuhr um 6 Uhr beginnt, wird gebe­ten, die Behäl­ter bzw. Säcke recht­zei­tig zur Abho­lung bereit­zu­stel­len. Infor­ma­tio­nen fin­den Sie auch auf den Inter­net­sei­ten des Land­krei­ses unter www​.land​kreis​-lich​ten​fels​.de.