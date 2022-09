Land­rat Klaus Löff­ler hat als Vor­sit­zen­der des Zweck­ver­ban­des Berufs­fach­schu­le für Musik und Sing- und Musik­schul­werk Ober­fran­ken lang­jäh­ri­ge Lehr­kräf­te geehrt. So kön­nen Maria Kuhn und Wen­de­lin Treut­lein auf jeweils 40 sowie Tobi­as Schick auf 25 Dienst­jah­re zurückblicken.

Land­rat Klaus Löff­ler bezeich­ne­te die Geehr­ten als wich­ti­ge Stüt­zen, durch die die musi­ka­li­sche Ein­rich­tung getra­gen wer­de. Maria Kuhn, Wen­de­lin Treut­lein und Tobi­as Schick stün­den durch ihre Arbeit für Ver­läss­lich­keit, was wie­der­um bei ihren Schü­le­rin­nen und Schü­lern für Ver­trau­en sor­ge. Gera­de in der heu­ti­gen Zeit sei dies wich­ti­ger denn je. „Und dar­auf müs­sen wir auch wei­ter auf­bau­en“, beton­te der Land­rat, der den Geehr­ten als Zei­chen des Dan­kes und der Aner­ken­nung neben einer Urkun­de und Blu­men ein Prä­sent über­reich­te. „Las­sen Sie uns wei­ter auf das geschaf­fe­ne Fun­da­ment auf­bau­en“, so der Land­rat, der die Ein­rich­tung dank eben sol­cher Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter ins­ge­samt auf einem sehr guten Weg sieht.

Stell­ver­tre­ten­der Schul­lei­ter Manu­el Grund bezeich­ne­te die Geehr­ten als her­vor­ra­gen­de und auch herz­li­che Päd­ago­gen, die ihre Schü­le­rin­nen und Schü­ler auf­grund ihrer fach­li­chen Kom­pe­tenz ins Leben und in den Beruf beglei­te­ten. Grund wür­dig­te dar­über hin­aus das künst­le­ri­sche Wir­ken der Jubi­la­re, das von aller­größ­ter Qua­li­tät sei.

Ger­hard Bau­er dank­te als Ver­tre­ter der Lehr­kräf­te den drei Geehr­ten für die „lang­jäh­ri­ge, lie­be­vol­le und ver­trau­ens­wür­di­ge Zusam­men­ar­beit“. Bau­er stell­te die Qua­li­tät des Unter­richts der Jubi­la­re her­aus und ver­band zudem mit jedem Ein­zel­nen ein per­so­nen­be­zo­ge­nes Pro­jekt mit posi­ti­ver Außenwirkung.

Per­so­nal­re­fe­rent Chri­sti­an Neu­bau­er bezeich­ne­te es als etwas ganz Beson­de­res, wenn Beschäf­tig­te ihrem Arbeit­ge­ber über eine solch lan­ge Zeit die Treue hal­ten. Durch ihre Arbeit ver­mit­tel­ten die Jubi­la­re wich­ti­ge Kom­pe­ten­zen und präg­ten über ihre Schü­ler hin­weg die Gesell­schaft. Dafür gebüh­re ihnen Dank.

Land­rat Klaus Löff­ler griff dies auf und stell­te fest, dass die Geehr­ten ihre Tätig­keit weni­ger als Beruf, son­dern viel­mehr als Beru­fung ver­ste­hen. Abschlie­ßend wünsch­te er ihnen für die Zukunft Gesund­heit sowie Got­tes Schutz und Segen.