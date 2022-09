Die Stra­ßen­bau­ar­bei­ten in der Kulm­ba­cher Tren­del­stra­ße gehen in die letz­te Run­de. Bis ein­schließ­lich Frei­tag, 23. Sep­tem­ber 2022, ste­hen Asphalt­ar­bei­ten an, die unter Voll­sper­rung aus­ge­führt wer­den müs­sen. Der Zugang für die Anlie­ger zu den angren­zen­den Grund­stücken ist in die­ser Zeit nur fuß­läu­fig gewährleistet.

Die Stadt Kulm­bach bit­tet die Bevöl­ke­rung und die Anwoh­ner um Verständnis.