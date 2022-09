Iss, was um die Ecke wächst – die RegioP­lus Chal­len­ge star­tet am 26. Sep­tem­ber 2022 7 Tage nur Lebens­mit­tel, die maxi­mal 50 Kilo­me­ter um den eige­nen Wohn­ort her­um ange­baut wur­den und dabei noch auf bio, fair und sai­so­nal ach­ten. Die Öko-Modell­re­gi­on for­dert ihre Bürger*innen heraus!

Es klingt so ein­fach, doch ein Blick in den Kühl- und Vor­rats­schrank ver­rät: Ist es gar nicht! Der Kaf­fee kommt aus Peru, der Käse aus einem ande­ren Bun­des­land und selbst die Äpfel sind vom Boden­see. Mit der RegioP­lus Chal­len­ge möch­ten neun baye­ri­sche Öko-Modell­re­gio­nen dazu anre­gen, sich dar­über Gedan­ken zu machen, woher kom­men eigent­lich mei­ne Lebens­mit­tel? Und die Bürger*innen ein­la­den Bio-Pro­duk­te aus der Regi­on zu ent­decken. Die Chal­len­ge fin­det vom 26. Sep­tem­ber bis 2. Okto­ber 2022 statt.

Die Regeln

7 Tage essen und trin­ken, was maxi­mal 50 Kilo­me­ter um dei­nen Wohn­ort ent­stan­den ist und dabei maxi­mal 3 Joker ein­set­zen. Jede Zutat eines Gerichts soll­te die­se Vor­aus­set­zung erfül­len. Es fängt beim Apfel an und hört beim Z am Ende von Salz auf, vom Zucker ganz zu schwei­gen. Das Plus in der Chal­len­ge steht für Bio, Sai­so­nal und Fair. Dar­auf soll­te zusätz­lich geach­tet wer­den und mit mög­lichst vie­len Bio-Zuta­ten gekocht werden.

Dank der drei Joker muss nie­mand auf sei­nen mor­gend­li­chen Kaf­fee­ge­nuss oder die Scho­ko­la­de am Abend ver­zich­ten. War­um sich mit­ma­chen lohnt? Mit­ma­chen lohnt sich für unse­re Regi­on, das Kli­ma und für jeden! Weil jeder Ein­kauf zählt und die Frän­ki­sche so viel Lecke­res bie­tet. Pro­duk­te, die im Ein­kaufs­korb lan­den, beein­flus­sen die Land­wirt­schaft und Land­schaft, die Arten­viel­falt und nicht zuletzt auch das Kli­ma. So, wie der Mas­sen­ver­brauch von Palm­öl Urwäl­der in Indo­ne­si­en ver­nich­tet, genau­so erhält der Genuss von hei­mi­schem Obst die Streu­obst­wie­se vor der Haus­tü­re. Die Chal­len­ge bie­tet die Mög­lich­keit die eige­ne Regi­on und neue Lieb­lings­re­zep­te zu entdecken.

Zum Mit­ma­chen kann man sich ein­fach auf regiop​lu​schal​len​ge​.com anmel­den und wir zusätz­lich mit Tipps und klei­nen Auf­ga­ben ver­sorgt. Eine Über­sicht regio­na­ler Ein­kaufs­mög­lich­kei­ten fin­det sich eben­falls auf der Seite.

Rezept­wett­be­werb

Wer bei der Chal­len­ge mit­macht, hat im Nu eini­ge Rezep­te zusam­men, die regio­nal, bio und sai­so­nal sind. Mit dem Lieb­lings­re­zept kön­nen Bür­ge­rin­nen und Bür­ger beim Rezept­wett­be­werb Öko-Modell­re­gi­on Frän­ki­sche Schweiz der Öko-Modell­re­gi­on Frän­ki­sche Schweiz mit­ma­chen. Die Rezep­te kön­nen über die RegioP­lus Sei­te bis zum 2. Okto­ber ein­ge­reicht wer­den und die Gewin­ner dür­fen sich über einen Preis freuen.