Jede Sekun­de zählt.

Bür­ger­mei­ster Glü­sen­kamp und der Vor­sit­zen­de des BRKs rufen zur Auf­fri­schung Erste-Hil­fe-Kur­sen auf.

Zum inter­na­tio­na­len Tag der Ersten Hil­fe (10. Sep­tem­ber) hat Bür­ger­mei­ster Jonas Glü­sen­kamp gemein­sam mit dem Vor­sit­zen­den des BRK-Kreis­ver­ban­des Bam­berg, MdL Hol­ger Dre­mel, zur Auf­fri­schung von Ersten Hil­fe Kur­sen auf­ge­ru­fen. Die inter­na­tio­na­le Rot­kreuz- und Halb­mond­ge­sell­schafft hat den Akti­ons­tag im Jahr 2000 eta­bliert. Ziel ist die Sen­si­bi­li­sie­rung der Gesell­schaft für die Erste Hil­fe bei Notfällen.

Jedes Jahr erlei­den in Deutsch­land ca. 60.000 Men­schen einen Herz-Kreis­lauf-Still­stand, aber nur bei ca. 40 Pro­zent wird eine soge­nann­te Lai­en­re­ani­ma­ti­on durch­ge­führt. Län­der wie Schwe­den oder die Nie­der­lan­de sind hier schon wei­ter: Sie errei­chen rund 80 Pro­zent. „Jeder und jede von uns kann im All­tag in eine Situa­ti­on kom­men, in der er gefor­dert ist, Erste Hil­fe zu lei­sten. Es kommt auf jede:n Einzelne:n an, zu hel­fen“, so Bür­ger­mei­ster Glüsenkamp.

Gemein­sam mit dem Vor­sit­zen­den des BRK Kreis­ver­ban­des Bam­berg, dem Land­tags­ab­ge­ord­ne­ten Hol­ger Dre­mel, trai­nier­te er die lebens­ret­ten­den Sofort­maß­nah­men an einer Pup­pe. Hol­ger Dre­mel macht deut­lich, dass es Mut erfor­dert, ande­ren in Not­si­tua­tio­nen zu hel­fen, aber „wenn Sie mich fra­gen, was man falsch machen kann, so ist das ein­zig Fal­sche, nichts zu tun!“