Stopp Süd­um­fah­rung – Hoff­nung auf Umden­ken im Stadtrat

Am Frei­tag, 9. Sep­tem­ber 2022, traf sich die Bür­ger­initia­ti­ve (BI) „Stopp Süd­um­fah­rung“, um die Ereig­nis­se nach dem gewon­ne­nen Bür­ger­ent­scheid und zukünf­ti­ge Ent­wick­lun­gen hin­sicht­lich der Süd­um­fah­rung zu besprechen.

Zunächst wur­de fest­ge­stellt, dass der Wahl­er­folg des Bür­ger­ent­scheids mit 55 Pro­zent Ja-Stim­men zum Stopp der Süd­um­fah­rung ein gro­ßer Erfolg war und damit ein kla­rer Auf­trag an den Stadt­rat erfolgt ist. Dar­auf­hin wur­de jedoch kon­sta­tiert, dass seit der Wahl im Mai kaum Aktio­nen der Stadt­ver­wal­tung statt­ge­fun­den haben, um den Bür­ger­wil­len in die Tat umzu­set­zen. So lie­gen der­zeit weder neue Plä­ne hin­sicht­lich der Ver­kehrs­ent­la­stung für Nie­dern­dorf noch für ande­re stark befah­re­ne Stra­ßen der Orts­tei­le vor. Eben­so wur­den auch die ver­kehrs­min­dern­den Vor­schlä­ge der Bür­ger­initia­ti­ve nicht aufgegriffen.

Ins­ge­samt herrsch­te die Sor­ge vor, dass SPD und CSU das Wahl­er­geb­nis nicht aner­ken­nen und schlicht­weg die Jah­res­frist, die für die­ses Bür­ger­be­geh­ren bin­dend ist, abwar­ten, um dann den alten Plan des Baus der Süd­um­fah­rung wei­ter durch­zie­hen wer­den. Dies lie­ßen die Aus­sa­gen von SPD und CSU nach der Wahl durch­aus ver­mu­ten, sag­te Prof. Dr. Mar­ti­ne Her­pers, eine der Hauptinitiator*innen des Bürgerentscheids.

Des­halb wur­de abschlie­ßend der Beschluss gefasst, dass dann die Bür­ger­initia­ti­ve sofort wie­der ein neu­es Bür­ger­be­geh­ren star­tet. Dabei wur­den schon die anste­hen­den Auf­ga­ben ver­teilt und fest­ge­stellt, dass aus­rei­chend finan­zi­el­le Mit­tel für ein zwei­tes Bür­ger­be­geh­ren zur Ver­fü­gung ste­hen. Robert Erhardt, einer der Haupt­ver­ant­wort­li­chen der BI, sag­te abschlie­ßend: „Wir sind fest ent­schlos­sen ein zwei­tes Bür­ger­be­geh­ren in einer Legis­la­tur­pe­ri­ode zu star­ten, hof­fen jedoch, dass CSU und SPD den demo­kra­ti­schen Beschluss des Bür­ger­ent­scheids aus dem ver­gan­ge­nen Mai akzep­tie­ren und end­lich anfan­gen die Ver­kehrs­wen­de, die sich die Bürger*innen wün­schen, kon­se­quent umzusetzen.“

Wei­te­re Infos zur Bür­ger­initia­ti­ve (BI) „Stopp Süd­um­fah­rung“ gibt es unter https://​stopp​-sued​um​fah​rung​.de/.