Tag des offe­nen Denk­mals zog vie­le Gäste nach Stegaurach

Ca. 150 inter­es­sier­te Bür­ge­rin­nen und Bür­ger besuch­ten am Tag des offe­nen Denk­mals das Böttinger´sche Land­haus in Ste­gau­rach. Nicht nur aus der Gemein­de Ste­gau­rach stamm­ten die Gäste am Sonn­tag, 11.09.2022, sie rei­sten – zum Teil kli­ma­freund­lich mit dem Fahr­rad – aus Bam­berg oder Bur­ge­brach an, um an dem bun­des­wei­ten Akti­ons­tag mit dem The­ma „Kul­tur­Spur. Ein Fall für den Denk­mal­schutz“ Erkennt­nis­se und Bewei­se durch die Begut­ach­tung von ori­gi­na­ler Denk­mal­sub­stanz zu gewin­nen: Wel­che Spu­ren hat mensch­li­ches Han­deln über die Jahr­hun­der­te hin­weg hinterlassen?

Gera­de das Böttinger‘sche Land­haus, wel­ches 1732 durch Ignaz Tobi­as Böt­tin­ger in Auf­trag gege­ben wur­de, war dafür ein gutes Bei­spiel. Schließ­lich hat­te das denk­mal­ge­schütz­te Reprä­sen­ta­ti­ons­ob­jekt im Lau­fe der Jahr­hun­der­te schon ver­schie­de­ne Nut­zungs­kon­zep­te inne. So nutz­te Ignaz Tobi­as Böt­tin­ger selbst sein von Bau­mei­ster Johann Dient­zen­ho­fer errich­tet Land­haus nur kurz bis zu sei­nem frü­hen Tode. Ende des 20. Jahr­hun­derts war in dem schö­nen Bau mit auf­wän­di­gen Stuck­decken eine Metz­ge­rei unter­ge­bracht. Heu­te fin­det man Tei­le des Ste­gau­ra­cher Rat­hau­ses in dem frisch sanier­ten Gebäu­de, etwa das Bür­ger- und Ord­nungs­amt, das Stan­des­amt, einen stim­mungs­vol­len Trau­saal und einen Sit­zungs­saal unter dem Dach – alles auch erreich­bar über einen bar­rie­re­frei­en Zugang samt Aufzug.

Kunst­hi­sto­ri­ke­rin Mad­len Jan­kow­ski M.A. führ­te die inter­es­sier­ten Gäste durch die heu­ti­gen Räu­me und berich­te­te Wis­sens­wer­tes über die histo­ri­sche Nut­zung des Ste­gau­ra­cher „Schlöss­chens“. Mit Kaf­fee und Kuchen oder Brat­wür­sten und küh­len Geträn­ken konn­ten die Besu­che­rin­nen und Besu­cher an dem son­ni­gen Sonn­tag den Aus­flug auf den Ste­gau­ra­cher Schloß­platz abrunden.