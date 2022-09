Frei Bord­stein­kan­te – Das Festi­val für Kunst + Kul­tur in der Erlan­ger Alt­stadt – ver­an­stal­tet von der Stadt Erlangen

In der nörd­li­chen Alt­stadt fin­den sich Gale­rien, Initia­ti­ven, Ein­zel­han­del und Gastro­no­mie vor schön­ster Kulis­se. Der per­fek­te Rah­men für ein Event, das genau die­se Viel­falt unter­streicht. Am Sams­tag, 24. und Sonn­tag, 25.09.2022 erle­ben die Besucher*innen zwei Pre­mie­ren und einen belieb­ten Klas­si­ker: Der erste Erlan­ger Kunst­hand­werks­markt, die „Kunst­hand­werks­mei­le“, ver­an­stal­tet vom Refe­rat für Kul­tur, Bil­dung und Frei­zeit, die erste Aus­ga­be des regio­na­len Kul­tur­fe­sti­vals „Frei Bord­stein­kan­te“, ver­an­stal­tet vom Amt für Stadt­teil­ar­beit, und der Tag der Erlan­ger Alt­stadt, ver­an­stal­tet vom City-Manage­ment Erlan­gen e.V. Alle Ver­an­stal­tun­gen fin­den zudem in enger Abspra­che mit dem Refe­rat für Wirt­schaft und Finan­zen statt.

Der Bereich zwi­schen Mar­tin-Luther-Platz, Haupt­stra­ße, Was­ser­turm­stra­ße und Schiff­stra­ße ist zu die­sem Anlass ver­kehrs­be­ru­higt. Besucher*innen fla­nie­ren ent­spannt zwi­schen Hin­ter­hö­fen, Markt­stän­den, Ate­liers und klei­nen Büh­nen, ent­decken Kunst­hand­werk und ver­wei­len zu Live-Kultur.

Frei Bord­stein­kan­te / Sa., 24. Sep­tem­ber / 16:00–22:00 Uhr

Seid dabei und genießt einen Tag vol­ler Live-Musik, Kunst zum Mit­ma­chen, Live-Pain­ting, Aus­stel­lun­gen und vie­lem mehr auf zwei Büh­nen und in den anlie­gen­den Cafés, Ate­liers und Geschäf­ten der Erlan­ger Alt­stadt! Hin­ter jeder (Straßen-)Ecke ver­steckt sich dabei einer der zahl­lo­sen Pro­gramm­punk­te, die nur dar­auf war­ten, ent­deckt zu werden.

Der Mar­tin-Luther-Platz und der Alt­städ­ter Kirch­platz locken bei­spiels­wei­se mit Kon­zer­ten unter­schied­lich­ster Cou­leur. Doch nicht nur dort wird es musi­ka­lisch, auch in diver­sen Läden, Cafés und auf impro­vi­sier­ten Stra­ßen­büh­nen geben sich loka­le Künstler*innen fort­wäh­rend die mal mehr mal weni­ger vor­han­de­ne Klin­ke in die Hand.

Aber auch Freund*innen des gespro­che­nen Worts kom­men voll auf ihre Kosten: am Mar­tin-Luther-Platz, im Beisl und im Stadt­mu­se­um kann gespannt Lesun­gen gelauscht wer­den. Eben­so prä­sen­tiert der Erlan­ger Homun­cu­lus Ver­lag sich und sein viel­sei­ti­ges Programm.

Abseits von Wort und Klang kön­nen in der Haupt­stra­ße Kunst­in­stal­la­tio­nen, Per­for­mance­kunst und unter­schied­lich­ste Aktio­nen von und rund ums ZAM begut­ach­tet und erlebt wer­den. Genau­so haben Krea­tiv­la­bor, Gale­rie Ex-Pfeif­fer, Comic­mu­se­um, Kunst­ver­ein und Free­Wil­ly geöff­net und bie­ten aller­hand Mit­mach­for­ma­te an. Alle, die sich noch nicht wirk­lich sicher sind, wel­chen der vie­len Ver­an­stal­tungs­or­te sie ansteu­ern sol­len, kön­nen ger­ne an einer der vom Quar­tiers­ma­nage­ment orga­ni­sier­ten Füh­run­gen durch Kul­tur- & Krea­tiv­or­te in Erlan­gen teilnehmen.

Egal ob ihr euch eine Check­li­ste all der Din­ge, die ihr sehen wollt, macht oder euch ein­fach nur den gan­zen Tag über trei­ben las­sen wollt, es ist mehr als genug gebo­ten. Denn ihr kommt aus­nahms­wei­se nicht zur Kunst, son­dern sie zu euch. Denn wir lie­fern sie. Frei Bordsteinkante!

Frei Bord­stein­kan­te fin­det die­ses Jahr zum aller­er­sten Mal statt. Dass das in die­ser Form mög­lich ist, ist zu einem nicht uner­heb­li­chen Teil der Stadt Erlan­gen, ins­be­son­de­re der Erlan­ger SPD, wel­che sich mit einem gro­ßen Haus­halts­an­trag dafür stark gemacht hat, zu ver­dan­ken. Wir freu­en uns sehr, dass die Part­ner­schaft mit der Stadt Erlan­gen es uns ermög­licht, Frei Bord­stein­kan­te gera­de in der nach wie vor unsi­che­ren Pan­de­miela­ge zu rea­li­sie­ren und blicken gemein­sam guter Din­ge in einen bun­ten Kulturherbst.

Betei­ligt an Frei Bord­stein­kan­te sind unter ande­rem: The Toxic Aven­ger Band / Robert Rausch und sei­ne Zustän­de / Good­bye Loo­na / Taxi Lot­ta / Ami Lyons / PH4NT / Sasch­ka Haberl / Alex Bodin / Tri­ga­ne / Ami Lyons / Sasch­ka Haberl / ERlan­gen Noir / Die bösen Kin­der / Homun­cu­lus Ver­lag / Stu­dio B11 / Car­sten Gal­le / KL52 / Ste­fa­nie Mil­ler / Krea­tiv­la­bor / Gale­rie EX-Pfeif­fer / Comic­mu­se­um / Kunst­ver­ein / Free­Wil­ly / Quar­tier­ma­nage­ment Innen­stadt Erlan­gen / u. v. m.

Sams­tag, 24. Sep­tem­ber 2022 / Festi­val / Erlan­ger Alt­stadt Beginn: 16:00 Uhr / Ende: 22:00 Uhr Ein­tritt frei!

Kunst­hand­werks­mei­le /// Sa., 24. & So., 25. Sep­tem­ber /// 10:00–18:00 Uhr

20 Aussteller*innen prä­sen­tie­ren und ver­kau­fen Uni­ka­te und Arbei­ten aus Metall, Kera­mik, Holz, Tex­til und Glas. Ver­an­stal­ter: Refe­rat für Kul­tur, Bil­dung und Frei­zeit und Wirtschaftsförderung

Tag der Alt­stadt /// Sa., 24. & So., 25. Sep­tem­ber /// 10:00–18:00 Uhr

Son­der­ak­tio­nen von Ein­zel­han­del, Gastro­no­mie und Kul­tur­ein­rich­tun­gen, The­men­rund­gän­ge, offe­ne Ate­liers und Hin­ter­hö­fe. Ver­an­stal­ter: City-Manage­ment Erlangen

Wei­te­re Infos

https://www.e‑werk.de/programm/alle-termine/detail/0/2022–09-24-frei-bordsteinkante/

https://www.e‑werk.de/freibordsteinkante/

https://​www​.face​book​.com/​f​r​e​i​b​o​r​d​s​t​e​i​n​k​a​nte

https://​www​.insta​gram​.com/​f​r​e​i​b​o​r​d​s​t​e​i​n​k​a​n​te/