Söder ernennt fünf Sportbotschafter

Mini­ster­prä­si­dent Dr. Mar­kus Söder und Sport­mi­ni­ster Joa­chim Herr­mann ernen­nen Nata­lie Gei­sen­ber­ger, Anne Haug, Anna Schaf­fel­hu­ber, Lothar Mat­thä­us und Felix Neu­re­u­ther zu Baye­ri­schen Bot­schaf­tern des Sports: Fünf her­aus­ra­gen­de Spit­zen­sport­ler mit Vorbildfunktion.

Der baye­ri­sche Mini­ster­prä­si­dent Dr. Mar­kus Söder und der baye­ri­sche Innen- und Sport­mi­ni­ster Joa­chim Herr­mann haben fünf pro­mi­nen­te Sport­le­rin­nen und Sport­ler aus Bay­ern zu „Baye­ri­schen Bot­schaf­tern des Sports“ beru­fen. Mini­ster­prä­si­dent Dr. Söder sag­te: „Sport bewegt und ver­bin­det. Des­halb ernen­nen wir heu­te fünf außer­ge­wöhn­li­che Per­sön­lich­kei­ten zu baye­ri­schen Bot­schaf­tern des Sports: Nata­lie Gei­sen­ber­ger, Anne Haug, Lothar Mat­thä­us, Felix Neu­re­u­ther und Anna Schaf­fel­hu­ber. Sie fas­zi­nie­ren und sind Vor­bil­der für Genera­tio­nen von Men­schen. Durch ihre Erfah­run­gen und Kon­tak­te sol­len sie den Sport in Bay­ern wei­ter­ent­wickeln. Sport gehört zum baye­ri­schen Lebens­ge­fühl. Der Brei­ten­sport und die Sport­ver­ei­ne lei­sten hier Groß­ar­ti­ges“. Sport­mi­ni­ster Herr­mann ergänz­te: „Unse­re baye­ri­schen Bot­schaf­ter und Bot­schaf­te­rin­nen des Sports wer­den künf­tig in beson­de­rer Wei­se die posi­ti­ven Wer­te des Sports in der Gesell­schaft sicht­bar machen, wie etwa Ver­ant­wor­tungs­be­wusst­sein, Zuver­läs­sig­keit, Ziel­stre­big­keit, Durch­hal­te­ver­mö­gen sowie Fair­ness, Respekt und Team­fä­hig­keit. Sie geben dem baye­ri­schen Sport nach außen ein Gesicht, sind wich­ti­ge Ansprech­part­ner und tra­gen die Anlie­gen des Sports an die Staats­re­gie­rung heran.“

Laut Infor­ma­ti­on von Anne Hau­gs Mana­ger Frank Übel­hack konn­te die Bay­reu­the­rin zur Beru­fung nicht in Mün­chen sein, da sie bereits in der direk­ten Vor­be­rei­tung für die Iron­man Welt­mei­ster­schaft Hawaii im Okto­ber ist.

Als Bin­de­glied sol­len die Baye­ri­schen Bot­schaf­ter des Sports dar­über hin­aus die Zusam­men­ar­beit mit den Ver­bän­den und Ver­ei­nen stär­ken und unter­stüt­zen. Sport­mi­ni­ster Herr­mann hob her­vor, dass man mit den fünf Bot­schaf­te­rin­nen und Bot­schaf­tern her­aus­ra­gen­de Reprä­sen­tan­ten und Vor­bil­der aus den unter­schied­lich­sten sport­li­chen Berei­chen gewin­nen konn­te: „Das ist außer­or­dent­lich wich­tig. Denn beson­ders unse­re Lei­stungs­sport­le­rin­nen und Lei­stungs­sport­ler moti­vie­ren Kin­der, Jugend­li­che und Erwach­se­ne, ihnen im Brei­ten- oder Wett­kampf­sport nach­zu­ei­fern.“ Spit­zen­sport­ler haben für mehr als 80 Pro­zent der Bun­des­bür­ger eine Vor­bild­funk­ti­on, wie eine Stu­die der Deut­schen Sport­hil­fe gezeigt habe.

Mini­ster­prä­si­dent und Sport­mi­ni­ster bedank­ten sich abschlie­ßend, dass die Baye­ri­schen Bot­schaf­te­rin­nen und Bot­schaf­ter des Sports die­se wich­ti­ge Auf­ga­be in den näch­sten vier Jah­ren ehren­amt­lich wahr­neh­men wol­len: „Vergelt‚s Gott für Ihr außer­or­dent­li­ches Engagement.“