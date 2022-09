Mela­nie Köh­ler trägt ihre Kunst mit Élan in die Gesell­schaft, sie will laut sein, ihre Mei­nung äußern. Ihr kon­ti­nu­ier­li­ches Enga­ge­ment und ihre Lei­den­schaft für Kunst bewog die Jury des Forums Kul­tur dazu, Mela­nie Köh­ler aus Neu­markt in der Ober­pfalz als Künst­le­rin der Metro­pol­re­gi­on zu küren.

Ihre Male­rei, so Mela­nie Köh­ler über ihre Arbei­ten, ist intui­tiv-emo­tio­nal, sie bricht aus ihr her­aus und ist inspi­riert von all­dem, was sie posi­tiv wie nega­tiv wahr­nimmt. Aus die­sen Ein­drücken ent­ste­hen dyna­mi­sche Moti­ve, die den per­sön­li­chen Gefüh­len der Künst­le­rin Aus­druck ver­lei­hen. In den ver­gan­ge­nen Jah­ren wen­det sich Köh­ler kom­plett von Gegen­ständ­lich­keit und Figu­ra­ti­on ab, sie lässt nun Din­ge ein­fach gesche­hen und zeigt nur mehr Gestus, Lini­en und freie Formen.

In knap­pen Titeln über­lässt sie es dem Betrach­ter wei­test­ge­hend zu inter­pre­tie­ren und sich ihren Arbei­ten zu wid­men. Locker und unge­zwun­gen, fröh­lich, hell und befreit, so lässt sich ihr künst­le­ri­scher Aus­druck gut beschreiben.

1972 in Darm­stadt gebo­ren, in Mün­chen auf­ge­wach­sen, lebt Mela­nie Köh­ler seit 2000 in Neu­markt. Sie absol­vier­te ein Lehr­amts­stu­di­um für Mit­tel­schu­len mit Schwer­punkt im musi­schen und tech­ni­schen Bereich. Berufs­be­glei­tend beleg­te sie einen Stu­di­en­gang an der Aka­de­mie der Bil­den­den Kün­ste Kol­ber­moor, außer­dem schloss sie eine Fort­bil­dung zur

Kunst­the­ra­peu­tin mit Diplom ab.

Mela­nie Köh­ler ver­wen­det ver­schie­den­ste Mate­ria­li­en, malt auf Lein­wand, Holz und in letz­ter Zeit ver­mehrt auf Papier, was ihrer Spon­ta­nei­tät und ihrem Esprit ent­ge­gen­kommt. Es ent­ste­hen aus­drucks­star­ke, extro­ver­tier­te eben­so wie stil­le und inti­me Wer­ke. Denn ger­ne arbei­tet die Künst­le­rin zurück­ge­zo­gen in ihrem Atelier.

Ganz beson­ders aber liegt ihr die Ver­mitt­lung von Kunst als Selbst­ver­ständ­lich­keit des Lebens am Her­zen. Zum einen will sie das Inter­es­se ihrer Schü­le­rin­nen und Schü­ler wecken, die meist aus bil­dungs­fer­nen Schich­ten stam­men, zu ande­ren ziel­grup­pen­über­grei­fend das Publi­kum errei­chen, um Kunst ver­ständ­lich zu machen. Unter ande­rem rief sie 2017 hier­zu mit der Künst­le­rin Nico­la Thu­mann den Kunst­au­to­ma­ten „Kunst ohne Fil­ter“ in Neu­markt ins Leben, ein wei­te­rer Schritt zum nie­der­schwel­li­gen Zugang zur Kunst und zu klei­nen, aber fei­nen und bezahl­ba­ren zeit­ge­nös­si­schen Arbei­ten. Köh­ler zeigt ihre Wer­ke in zahl­rei­chen Aus­stel­lun­gen, betei­ligt sich an Bene­fiz­aus­stel­lun­gen, setzt Kunst­pro­jek­te wie Schul­haus­ge­stal­tun­gen zusam­men mit ihren Schü­lern um. Dafür brennt sie, da sie blei­ben­de Ein­drücke und posi­ti­ve Erin­ne­run­gen bei den­je­ni­gen hin­ter­lässt, die sonst kei­nen Zugang zur Kunst haben.

Mehr Infos zu Mela­nie Köh­ler unter https://​mea​-koeh​ler​.jim​do​free​.com.

Alle bis­her aus­ge­zeich­ne­ten Künst­le­rin­nen und Künst­ler der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg sind zu fin­den unter www​.metro​pol​re​gi​on​nu​ern​berg​.de/​k​u​e​n​s​t​l​e​r​i​n​n​e​n​-​d​e​r​-​m​e​t​r​o​p​o​l​r​e​g​i​o​n​-​n​u​e​r​n​b​erg.