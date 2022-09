Go Pro­fes­sio­nal – Work­shoprei­he 2022

Pro­fis aus der Musik­in­du­strie in der Musikzentrale

Meh­re­re Work­shops für Musiker*innen und ande­re Akteur*innen des Musik­busi­ness fin­den im Herbst in der Musik­zen­tra­le Nürn­berg statt. Mit span­nen­den neu­en Themen.

Herbst ist Work­shop-Zeit in der MUZ! Das bedeu­tet: auch die­ses Jahr fin­det wie­der die „Go Pro­fes­sio­nal“ Work­shoprei­he in der Musik­zen­tra­le statt. Bei Ter­mi­nen mit unter­schied­li­chen The­men-Schwer­punk­ten geben renom­mier­te Dozent*innen ihr Wis­sen an Musiker*innen, Musikmanager*innen, ange­hen­de Produzent*innen, Booker*innen und ande­re Akteur*innen der Musik­sze­ne wei­ter. Los geht’s im Sep­tem­ber. Unter der dies­jäh­ri­gen Work­shop-Aus­wahl befin­den sich span­nen­de neue The­men wie Able­ton, Song­wri­ting oder das pro­fes­sio­nel­le Pres­se­kit. Die Work­shops sol­len neben der Ver­mitt­lung von Wis­sen den Erfah­rungs­aus­tausch för­dern und den Teil­neh­men­den Ein­blick in pro­fes­sio­nel­le Struk­tu­ren des Musik­busi­ness gewähren.

The­men und Ter­mi­ne 2022

Mo, 26.09. Face­book, Insta­gram & Co.

Mo, 10.10. Songwriting

Mo, 17.10. Do-It-Yourself-Bandwebsite

Mo, 24.10. Pro­fes­sio­nel­les Pressekit

Mo, 07.11. Able­ton Basics (Online-Ter­min)

Mo, 14.11. Song- und Album-Release-Planung

Mo, 21.11. Opti­mie­rung des Band- und Bühnensounds

Mo, 28.11. Wie kommt mei­ne Musik ins Radio?

Mo, 05.12. Men­tal Health für Musiker*innen

Mo, 12.12. Ton­tech­nik Basics

Unter den Dozent*innen befin­den sich renom­mier­te Namen wie Ele­na Ste­ri (Solo-Künst­le­rin), Vanes­sa Leigh Patrick (PULS / Baye­ri­scher Rund­funk) oder Rai­ner Hart­mann (Rai­ner Von Vielen).

Beginn ist jeweils um 19.00 Uhr. Die Ter­mi­ne fin­den – bis auf den Online-Ter­min am 07.11. – in den Räu­men der Musik­zen­tra­le (Für­ther Stra­ße 63, 90429 Nürn­berg) statt. Die Teilnehmer*innenzahl ist auf 15 Per­so­nen begrenzt.

Die Work­shops fin­den in Koope­ra­ti­on mit dem Ver­band für Pop­kul­tur in Bay­ern (VPBy), dem Baye­ri­schen Zen­trum für Kul­tur- und Krea­tiv­wirt­schaft sowie der Initia­ti­ve Pop! Rot Weiss im Rah­men der bay­ern­wei­ten Work­shoprei­he „Go Pro­fes­sio­nal“ statt.

Die Kosten belau­fen sich pro Work­shop auf 27,- € pro Per­son. Früh­bu­chungs­preis bis vier Wochen vor jedem Work­shop: 22,- €. Teil­neh­men­de aus dem Bezirk Mit­tel­fran­ken erhal­ten pro gebuch­tem Work­shop einen Rabatt von 10,- € durch einen Zuschuss des Bezirks Mit­tel­fran­ken im Rah­men der Initia­ti­ve Pop! Rot Weiss. Die­ser wird bei der Rech­nungs­stel­lung abge­zo­gen. Zeitungsabonnent*innen der Nürn­ber­ger Nach­rich­ten erhal­ten 20% ZAC-Rabatt. Erstat­tung in bar bei dem jewei­li­gen Termin.

Die Anmel­dung für die Work­shops ist unter https://​www​.pop​kul​tur​.bay​ern/​g​o​p​r​o​f​e​s​s​i​o​n​al/ möglich.

Soll­te ein Work­shop kurz­fri­stig pan­de­mie­be­dingt vor Ort nicht statt­fin­den kön­nen, wird die­ser, soweit mög­lich, alter­na­tiv als Online-Ter­min ange­bo­ten. Falls ein Work­shop aus­fal­len muss, wird die Teil­nah­me­ge­bühr zurückerstattet.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen: www​.musik​zen​tra​le​.com