Am Sams­tag, 1. Okto­ber, beginnt die neue Sai­son für die Regio­nal­li­ga­mann­schaft der Bau­nach Young Pikes mit einem Heim­spiel gegen den BC Erfurt um 17 Uhr in der Strul­len­dor­fer Haupt­s­moor­hal­le. Mit fol­gen­dem Kader wird Trai­ner Gabri­el Strack ver­su­chen, ähn­lich wie im letz­ten Jahr mit Tem­po­bas­ket­ball und aggres­si­ver Ver­tei­di­gung für Furo­re zu sorgen:

Name Vor­na­me Jahr­gang Grö­ße Bilic Matej 1999 1,88 Brown Jaden 2007 1,90 Gei­ger Felix 2008 1,87 Kasche Leon 2006 1,98 Kraw­c­zyk Tim 2006 1,91 Kriz­a­no­vic Neo 2006 1,82 Mau­solf Jörg 2005 1,80 Okah Noah 2005 1,88 Pisa­ca­ne Saro 2006 1,88 Rümer Jan­nis 2005 1,95 Satt­ler Matteo 2005 1,84 Sev­cik Jakub 2007 1,84 Uysal Meh­met 2000 1,94 Uysal Hüseyin 1995 2,02 Wachs­mut Timo 2005 1,98

Gabri­el Strack freut sich zunächst mal, dass mit Danas Kaza­ke­vi­ci­us, Jonas Zilins­kas und Nico Höl­lerl gleich drei Lei­stungs­trä­ger des letz­ten Jah­res den Sprung in die ProB zum Koope­ra­ti­ons­part­ner BBC Coburg geschafft haben: „Unse­re Auf­ga­be ist es, die­ses Jahr wie­der neue Talen­te aus JBBL und NBBL an den Senio­ren Bas­ket­ball her­an­zu­füh­ren. Wie­der mit dabei sind die Bau­nacher Meh­met und Hüseyin Uysal, die unse­re Jungs auf und neben dem Feld unter­stüt­zen wer­den! Wir haben einen sta­bi­len Trai­nings­ka­der mit unge­fähr 15 Spie­lern, davon eini­ge neue Gesich­ter. Da wir uns in der Freak City Aca­de­my immer als Gesamt­kon­strukt sehen, wer­den wir wie letz­tes Jahr auch immer wie­der Spie­ler aus der 1. Regio­nal­li­ga bzw. der ProB an den Wochen­en­den dazu bekom­men. Wir freu­en uns sehr auf die neue Herausforderung!“

Und natür­lich hofft der Bau­nacher Coach auch, dass mehr Bau­nacher Zuschau­er nach dem schwie­ri­gen letz­ten Jahr mit Zuschau­er­be­schrän­kun­gen und kurz­fri­sti­gen Spiel­aus­fäl­len wie­der den Weg nach Strul­len­dorf fin­den und das jun­ge Team laut­stark unter­stüt­zen. Der Ein­tritts­preis beträgt wie im letz­ten Jahr 5 Euro. Für alle acht Heim­spie­le bie­tet der FC Bau­nach eine preis­gün­sti­ge Dau­er­kar­te für 25 Euro an. Die Dau­er­kar­ten­be­sit­zer von Bro­se Bam­berg haben frei­en Eintritt.