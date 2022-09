Anmeldefrist für den Waischenfelder Panorama-Lauf "Wiesent-Challenge" endet am 26. September 2022

End­spurt bei der Wiesent-Challenge

Die Anmel­de­frist für den ersten Wai­schen­fel­der Pan­ora­ma-Lauf endet am 26. Sep­tem­ber 2022

Am Mon­tag, den 26. Sep­tem­ber 2022, endet der Mel­de­zeit­raum für die Wai­schen­fel­der Wie­sent-Chal­len­ge. Wer sich die Pre­miè­re am Mon­tag, 3. Okto­ber 2022, auf der ein­zig­ar­ti­gen Strecke nicht ent­ge­hen las­sen möch­te, hat noch bis dahin Zeit, sich für die 10 km-Gesamt­di­stanz oder die Staf­fel über zwei Mal 5 km zu ent­schei­den. Kin­der bis zwölf Jah­ren kön­nen sich für die fla­che 1 km-Run­de im Stadt­ge­biet anmel­den. Auf alle Teil­neh­mer war­tet ein bun­tes Rah­men­pro­gramm an der Lauf­strecke und im Finis­her-Park auf dem Stadt­par­kett, in dem Info-Stän­de und Shops rund um das The­ma Lau­fen aus­stel­len wer­den. Für das leib­li­che Wohl sorgt die FFW Wai­schen­feld im Fest­zelt auf dem Bischof-Nausea-Platz.

Stim­mungs­ne­ster wer­den prämiert

Eine Beson­der­heit haben sich die Ver­an­stal­ter ein­fal­len las­sen, um an der Strecke für Stim­mung zu sor­gen. So sol­len die drei besten Stim­mungs­ne­ster prä­miert und mit Gut­schei­nen der Braue­rei Krug belohnt wer­den. Der Krea­ti­vi­tät der Anfeu­ern­den sei­en dabei kei­ne Gren­zen gesetzt, so das Orga­ni­sa­ti­ons­team. Alle Prei­se, sowohl für die Akti­ven als auch die Zuschau­er wer­den am Renn­tag im Rah­men der Sie­ger­eh­rung um 14.00 Uhr im Fest­zelt ver­lie­hen. Hier wer­den auch die Sie­ger des Schwimm­wett­be­werbs im Zuge der 900-Jahr-Fei­er der Stadt geehrt. Alle Star­ter auf der gro­ßen Run­de neh­men zudem an der Ver­lo­sung sport­li­cher Preis­spen­den ver­schie­de­ner Spon­so­ren des Laufs teil.

Noch Hel­fer gesucht

Die bereits jetzt sehr gute Reso­nanz der Läu­fer­schafft über­rascht nicht nur die Orga­ni­sa­to­ren der Chal­len­ge, die sich zum ersten Mal einem sol­chen Sport­fest stel­len. Sie bit­ten die Bür­ger­schaft des­halb noch um Mit­hil­fe. Wer hel­fen möch­te – sei es beim Auf- oder Abbau, bei der Start­num­mern­aus­ga­be oder an der Strecke, kommt ein­fach am Don­ners­tag, den 22.09., um 19.00 Uhr in das Sport­heim des SV Bava­ria Wai­schen­feld an der Grundschule.

Am Mon­tag, 03.10.2022 ist Wai­schen­feld von 8.00 bis 14.00 Uhr nur bis zum Park­platz an der Burg für den Ver­kehr erreich­bar. Die Aus­fahrt auf der Zeu­ba­cher Stra­ße stadt­aus­wärts ist mög­lich. Die Innen­stadt ist gesperrt.

Wei­te­re Infos und Anmel­dung unter: www​.wie​sent​-chal​len​ge​.de