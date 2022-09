Die Tou­ris­mus­re­gi­on Obermain•Jura bie­tet am Sams­tag, 1. Okto­ber 2022, wie­der eine geführ­te Herbst-Genuss­tour an. Zunächst idyl­lisch am Main ent­lang, führt die­se dann durch den wun­der­schö­nen Ban­zer Wald und zum Klo­ster Banz hin­auf. Oben ange­kom­men stellt Bezirks­hei­mat­pfle­ger Prof. Dr. Gün­ter Dip­pold Ihnen den impo­san­ten Gebäu­de­kom­plex von außen vor.

Doch auch an die Kuli­na­rik ist gedacht: Die Genuss­bot­schaf­te­rin Ange­li­ka Herbst ver­sorgt die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer mit duf­ten­dem Kaf­fee, lecke­rem Kuchen und außer­ge­wöhn­li­chen Apfel­krea­tio­nen. Die Köst­lich­kei­ten neh­men sie bei einem Pick­nick mit herr­li­chem Blick auf Klo­ster Banz zu sich – Herbst­ge­nuss in Per­fek­ti­on. Hin­zu kommt außer­dem ein Rund­gang über die Streu­obst­wie­se, wo die Gäste alte und neue Obst­sor­ten ken­nen­ler­nen und ver­ko­sten dür­fen. All das und noch viel mehr erwar­tet die Teilnehmer/​innen.

Der Treff­punkt ist das Wehr in Hau­sen, wo es um 12:30 Uhr los geht. Die Tour endet ca. um 17 Uhr (Dau­er etwa 4,5 Stun­den). Es wird gebe­ten, an festes Schuh­werk und wet­ter­fe­ste Beklei­dung zu denken.

Anmel­dun­gen sind auf der Home­page der Volks­hoch­schu­le des Land­kreis unter www​.vhs​-lif​.de möglich.

Alle Ter­mi­ne und Infor­ma­tio­nen fin­den sich im Ver­an­stal­tungs­ka­len­der für den Land­kreis Lich­ten­fels (www​.kalen​der​.ober​main​-jura​.de) sowie in der dazu­ge­hö­ri­gen Bro­schü­re, die kosten­los bei der Tou­ris­mus­re­gi­on Obermain•Jura und den Tou­rist Infor­ma­tio­nen im Land­kreis erhält­lich ist (Kon­takt: info@​obermain-​jura.​de ).