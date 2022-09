Kli­ma­wan­del & Gesund­heit: Hit­ze­wel­len, Wär­mein­seln, Hitzestress

Was bedeu­tet der Kli­ma­wan­del für unse­re Gesund­heit? Wer sind die Leid­tra­gen­den? Und was müs­sen wir tun, um als Gesell­schaft bes­ser auf die zu erwar­ten­den kli­ma­ti­schen Ver­än­de­run­gen vor­be­rei­tet zu sein? Wie kön­nen wir vul­nerable Grup­pen bes­ser schützen?

Das sind die Fra­gen, die Johan­nes Wag­ner, MdB und Mit­glied des Gesund­heits­aus­schus­ses, auf Ein­la­dung von Tim Par­gent, MdL am 23. Sep­tem­ber um 18:30 Uhr in der Bay­reu­ther Kli­ma­lounge, Richard-Wag­ner-Stra­ße 6 erör­tern will. Der ver­gan­ge­ne Som­mer hat einen deut­li­chen Vor­ge­schmack auf die Zukunft des deut­schen Kli­mas gelie­fert. Es ist also höch­ste Zeit zu han­deln. Bund, Län­der und Kom­mu­nen müs­sen Maß­nah­men zur Kli­ma­an­pas­sung und zum Bevöl­ke­rungs­schutz ergrei­fen und der Kli­ma­schutz muss eine zen­tra­le Rol­le in der Gesund­heits­po­li­tik spielen.

Die Ver­an­stal­tung wird ca. 90 Minu­ten dau­ern. Neben allen Bürger*inen sind auch Vertreter*innen der Medi­en herz­lich ein­ge­la­den. Eine Vor­anmel­dung ist nicht nötig.