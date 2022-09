Am Mitt­woch, den 21. Sep­tem­ber, lädt der Bund Natur­schutz Bam­berg herz­lich zur geführ­ten Wan­de­rung „Auf unbe­kann­ten Pfa­den zum Mag­da­le­nen­kreuz“ bei…

Man könn­te jetzt spe­ku­lie­ren, was pas­siert wäre, wenn Ste­fan Mas­sin­ger als letz­ter Mann des SV Donaus­tauf in der drit­ten Spielminute…

Kel­ler Fetz­ti­val 2022 in Bam­berg – Ein­la­dung auf den Wil­de Rose Kel­ler

KEL­LER FETZ­TI­VAL 2022 am 24. Sep­tem­ber 2022 auf dem Wil­de Rose Kel­ler in Bam­berg In die­sem Spät­som­mer star­tet das Keller…