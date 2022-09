Das Alex­an­der von Hum­boldt-Kul­tur­fo­rum Schloss Gold­kro­nach e. V. ver­an­stal­tet am Sonn­tag, 02. Okto­ber 2022, um 16.00 Uhr in der Evang.-Luth. Pfarr­kir­che Unse­rer Lie­ben Frau in Nem­mers­dorf ein Gos­pel­kon­zert zum Ern­te­dank­fest mit der Gos­pel­for­ma­ti­on Benoît-Bro­thers & Friends. Anmel­dung erbe­ten unter 09241/4858592 oder info@​humboldt-​kulturforum.​de

