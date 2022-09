Par­la­ments­kreis One Health gegrün­det – Cobur­ger Grü­nen-MdB Johan­nes Wag­ner: Gesund­heit ist untrenn­bar mit Umwelt, Kli­ma…

Johan­nes Wag­ner initi­iert den Par­la­ments­kreis One Health im Deut­schen Bun­des­tag Zur Grün­dung des Par­la­ments­krei­ses One Health in der zwei­ten Septemberwoche…