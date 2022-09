Grün­dung der Orts­grup­pe in Eggolsheim/​Hallerndorf – Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung am Diens­tag, den 27. Sep­tem­ber 2022

Pfad­fin­den bedeu­tet Aben­teu­er, Gemein­schaft, Natur, Frei­heit und Freund­schaft. Klingt nach einem Para­dies für Kin­der und Jugend­li­che – und das ist es auch!

Daher möch­ten wir vom Bund der Pfad­fin­de­rin­nen und Pfad­fin­der den Auf­bau einer Orts­grup­pe in Eggolsheim/​Hallerndorf initi­ie­ren und beglei­ten. Für die­ses Pro­jekt sind wir auf der Suche nach Unterstützer*innen!

Eine erste Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung fin­det am Diens­tag, den 27.9.2022, um 18:30 Uhr im Raum der Jugend­pfle­ge, 1.OG im „Fau­len­zer“ (Haupt­stra­ße 26) in Eggols­heim statt. Mel­det euch dafür bit­te unter sebastian.​mayer@​pfadfinden.​de an (oder kommt kurz­ent­schlos­sen ein­fach vorbei).

Ich freue mich auf euer Kommen!

Beste Grü­ße und ein herz­li­ches „Gut Pfad“,

Schnit­zel (Seba­sti­an May­er, Pro­jekt­re­fe­rent „nest­bau“)

Wei­te­re Infos unter: www​.bay​ern​.pfad​fin​den​.de/​n​e​s​t​bau