Chri­stoph Maul „Man­gel durch Über­fluss“ – Kabarett

SAMS­TAG, 24. SEP­TEM­BER 2022, 19.30 UHR, ALTE DAR­RE, BAD STAFFELSTEIN

Poin­tier­ter und hin­ter­grün­di­ger Sprach­witz zeich­net gute Kaba­ret­ti­sten aus. Intel­li­gent, humor­voll und gekonnt bedie­nen sie eine Viel­zahl an The­men mit all ihren gesell­schaft­li­chen Wider­sprü­chen. Chri­stoph Maul ist einer der neu­en Ster­ne am Kaba­rett und Come­dy Him­mel. Am Sams­tag, den 24. Sep­tem­ber 2022, tritt er im Pro­gramm der Kul­tur-Initia­ti­ve Bad Staf­fel­stein (KIS) erst­mals in der Alten Dar­re in Bad Staf­fel­stein mit sei­nem Pro­gramm „Man­gel durch Über­fluss“ auf. Bekannt wur­de er durch zahl­lo­se Auf­trit­te in Süd­deutsch­land und aus vie­len Kara­bett- und Humor­sen­dun­gen im Fern­se­hen, u. a. auch als neu­er Sit­zungs­prä­si­dent von „Fast­nacht in Fran­ken“ aus Veitshöchheim.

Am lieb­sten ist Chri­stoph Maul der Wahn­sinn des All­tags. Aus The­men und Situa­tio­nen, die jeder zu Genü­ge kennt, spinnt er aber­wit­zi­ge Geschich­ten – an Vor­la­gen hier­für besteht bekann­ter­ma­ßen kein Man­gel. Beim Auf­tritt des Fran­ken Chri­stoph Maul, so schreibt die Pres­se, wird sel­ten so viel und herz­haft gelacht – in einer schwie­ri­gen Zeit wie gegen­wär­tig wich­ti­ger denn je. Freu­en Sie sich auf ein fri­sches Gesicht: mit viel Lei­den­schaft und mit gro­ßer Büh­nen­prä­senz zieht Chri­stoph Maul die Zuschau­er schnell in sei­nen Bann.

Die KIS-Ver­an­stal­tung beginnt um 19.30 Uhr. Ein­tritts­kar­ten gibt es beim Kur und Tou­ris­mus Ser­vice in Bad Staf­fel­stein, über die Home­page der KIS

www​.kis​-bad​staf​fel​stein​.de, die Künst­ler-Home­page – www​.chri​stoph​-maul​.de/​t​e​r​m​i​ne/ und an der Abend­kas­se, die ab 19.00 Uhr geöff­net ist.

Ein­tritt 20 €|18 € im Vorverkauf