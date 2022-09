Für die aller­er­ste Schul-Imke­rei an einer Bam­ber­ger Grund­schu­le wur­de die Initia­to­rin Agnes Brand­ner zusam­men mit der Schul­ge­mein­schaft der Grund­schu­le Bam­berg-Hain mit „Honig­gold“ ausgezeichnet.

Der jähr­lich ver­ge­be­ne Bie­nen­stadt-Bam­berg-Umwelt­preis wird vom För­der­kreis Bie­nen­le­ben Bam­berg e. V. (FKBB) aus­ge­schrie­ben. Er ist für jene gedacht, die sich in beson­de­rem Maße für die Bie­nen- und Insek­ten­welt und den Erhalt ihres Lebens­raums sowie für die Imke­rei und Honi­g­erzeu­gung ein­set­zen. So, wie die Biblio­the­ka­rin und Imke­rin Brand­ner, deren drei Söh­ne bis vor Kur­zem noch die Hain­schu­le besuch­ten. Denn sie hält seit heu­er im Schul­gar­ten ein Bie­nen­volk, lie­be­voll als „Hain­brum­mer“ bezeich­net. Mit viel­fäl­ti­gen Aktio­nen und selbst erstell­ten Unter­richts­ma­te­ria­li­en führt sie, zusam­men mit der Leh­re­rin Eva Issing, eben­falls Imke­rin und drei­fa­che Mut­ter von Söh­nen, inter­es­sier­te Grund­schü­ler an die flei­ßi­gen Insek­ten her­an. „Das Schul­lei­tungs-Team ist begei­stert von die­sem Pro­jekt und unter­stützt Frau Brand­ners Enga­ge­ment vor­be­halt­los in jeder Wei­se“, so Jas­min Kre­mer, die neue Schul­lei­te­rin, die zusam­men mit ihrer Stell­ver­tre­te­rin, Mar­ti­na Stei­nert, zur Ehrung erschie­nen ist.

„Mit dem bei­spiel­haf­ten Pro­jekt der Hain­brum­mer schließt sich der Kreis zu unse­rer Bam­ber­ger Schul­bie­ne, die vor fast zehn Jah­ren in der Hain­schu­le ihren Anfang nahm“, freut sich die Vor­sit­zen­de des FKBB, Ilo­na Muni­que, bei der Preisübergabe.

Der zwei­te Preis, die „Sil­ber­lin­de“, ging an Catha­ri­na Bey­er und Sil­via Mül­ler, den Inha­be­rin­nen des Fein­kost­la­dens „Vom Fass Bam­berg“. Als lang­jäh­ri­ge Unter­stüt­ze­rin­nen mit­tels Sach­spen­den und Spon­so­ring grif­fen die bei­den stu­dier­ten Exper­tin­nen des Umwelt­be­reichs (Tech­nik und Recht) außer­dem die Fir­men­kam­pa­gne „Bie­nen­ret­ter” des Fran­chise-Unter­neh­mens aus Baden-Würt­tem­berg auf. Dabei ging von jedem ver­kauf­ten Liter Essig, Öl oder Spi­ri­tuo­se ein Euro an das Bil­dungs- und Öko­lo­gie­pro­jekt des Frank­fur­ter Insti­tuts für nach­hal­ti­ge Ent­wick­lung e. V.. Die­se bestück­te deutsch­land­weit über zehn Mil­lio­nen Blu­men­kä­sten zur Ernäh­rung von Bie­nen. Bey­er, die außer­dem Spre­che­rin der Inter­es­sens­ge­mein­schaft Lan­ge Stra­ße ist, beton­te, dass für die zur Kam­pa­gne her­ge­stell­te Pro­dukt­li­nie aus­schließ­lich Honig aus Süd­deutsch­land und der Alpen­re­gi­on ver­wen­det wurde.

Auf­grund Punkt­gleich­heit eben­falls mit „Sil­ber­lin­de“ aus­ge­zeich­net wur­den die Stadt­wer­ke Ver­kehrs- und Park GmbH Bam­berg für die Dach­be­grü­nung von Bus­war­te­häus­chen. Micha­el Fie­del­dey nahm als Geschäfts­füh­rer der Stadt­wer­ke den Preis stell­ver­tre­tend für die Pro­jekt­be­tei­lig­ten ent­ge­gen, dar­un­ter Ver­kehrs­be­triebs­lei­ter Peter Scheu­en­stuhl. Fie­del­dey erläu­ter­te in sei­ner Dan­kes­re­de das belo­big­te Kon­zept, wel­ches für mehr Lebens­raum für Insek­ten sor­gen soll. Damit ein­her­ge­hend dient es der Ver­bes­se­rung des Mikro­kli­mas durch Fein­staub­fil­te­rung und zei­tigt einen Kühl­ef­fekt. Obwohl das Pro­jekt zu einer umwelt­freund­li­chen und nach­hal­ti­gen Stadt­ent­wick­lung erst in den Start­lö­chern steht, da bis­lang nur eines von 33 geplan­ten Dach­flä­chen rea­li­siert wer­den konn­te, ver­dien­ten die Stadt­wer­ke den zwei­ten Preis den­noch, so Muni­que in ihrer Lau­da­tio. Denn: „Inner­halb von fünf Jah­ren sol­len die rund 230 Qua­drat­me­ter zäh­len­den Flä­chen mit Sedum-Pflan­zen bestückt sein, trotz der­zei­ti­ger Eng­päs­se bei der Mate­ri­al­lie­fe­rung“, ver­sprach Fie­del­dey und führ­te zudem wei­te­re Maß­nah­men wie Blüh­wie­sen und Car-Sharing-Park­plät­ze auf.

Zuletzt füg­te er ein wei­te­res Ver­spre­chen hin­zu. Er wol­le sich für das Pro­jekt einer Pho­to­vol­ta­ik-Anla­ge für die Bie­nen-Info­Wa­be ein­set­zen. Anlass war die wäh­rend der Fei­er offen­sicht­lich gewor­de­ne sub­op­ti­ma­le Licht­si­tua­ti­on in der Bil­dungs­stät­te, die auch beim Schul­bie­nen-Unter­richt bis­lang ohne Strom aus­kom­men muss.

Einen Aner­ken­nungs­preis erhielt die Tran­si­ti­on-Grup­pe Ess­ba­re Stadt e. V. für das Enga­ge­ment zum Anbau von Nutz­pflan­zen in der Stadt­re­gi­on Bam­berg mit­tels der­zeit 23 errich­te­ter Hoch­bee­te. Damit ein­her­ge­hend fin­det eine Ver­net­zung mit Akteu­ren der umwelt­af­fi­nen Stadt­ge­sell­schaft statt und es wer­den Urban Gar­de­ning-Pro­jek­te in Bam­berg geför­dert. Das akti­ve Mit­glied Anna Maria Welsch-Bom­ba nahm die Urkun­de stell­ver­tre­tend entgegen.

Die Aus­zeich­nun­gen erfolg­ten anläss­lich der Sai­son-Abschluss­fei­er der Bie­nen-Info­Wa­be. Für den kul­tu­rel­len Rah­men boten das Duo „Bau­klöt­ze stau­nen“ um Patrick Lum­ma und Rein­hard Sures altes Lied­gut und irisch-deut­sche Folk­songs mit Stücken aus dem musi­ka­li­schen Reich der Natur. Die Bie­nen-Info­Wa­be öff­net wie­der an Ostern und nach­fol­gend jeden drit­ten Sonn­tag im Monat bis September.

Infor­ma­tio­nen unter https://​bie​nen​-leben​-in​-bam​berg​.de.