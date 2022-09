Die Stra­ße „An der Feu­er­wa­che“ wird am Sams­tag, 24. Sep­tem­ber, von 16 bis 23 Uhr, wegen der Ver­an­stal­tung „Lan­ge Nacht der Baye­ri­schen Feu­er­weh­ren“ und am Sonn­tag, 25. Sep­tem­ber, von 8 bis 19 Uhr, wegen des „Tags der offe­nen Tür“ in der Feu­er­wa­che jeweils zwi­schen der Haus­num­mer 9 (vom Nord­ring kom­mend) und der Wirth­stra­ße für den öffent­li­chen Ver­kehr gesperrt. Die Umlei­tung führt über den Nord­ring und die Guten­berg­stra­ße zum Ber­li­ner Platz bezie­hungs­wei­se umge­kehrt. Hin­weis: Am Ver­an­stal­tungs­ge­län­de ste­hen kei­ne Park­plät­ze zur Verfügung.