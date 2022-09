Son­der­füh­rung durch die Aus­stel­lung „Cobur­ger Glas­preis 2022“ auf der Veste Coburg – Sams­tag, 24. Sep­tem­ber 2022, 14 Uhr – Raum und Bewe­gung – Die Instal­la­tio­nen aus der Rei­he: Glas im Dia­log – Gesprä­che in der Ausstellung

Künst­ler set­zen ihr Mate­ri­al Glas in vie­len Tech­ni­ken ein. So viel­fäl­tig wie die Tech­ni­ken sind auch ihre The­men. Die­sen rei­chen Schatz der moder­nen Glas­kunst gilt es zu erobern! In die­sem For­mat ist Zeit für inten­si­ve Gesprä­che vor aus­ge­wähl­ten Kunst­wer­ken, die zuvor nach for­ma­len und inhalt­li­chen Gesichts­punk­ten betrach­tet wer­den. So kom­men wir der Fas­zi­na­ti­on Glas näher.

Am Sams­tag, 24. Sep­tem­ber 2022, beglei­tet Sie die Kunst­hi­sto­ri­ke­rin Dr. Mei­ke Ley­de in den Aus­stel­lungs­teil auf der Veste Coburg. Kosten: 4,- pro Per­son zzgl. Muse­ums­ein­tritt. Anmel­dung: nicht not­wen­dig. Treff­punkt: Muse­ums­kas­se im 1. Burg­hof der Veste Coburg.

Es kön­nen Sitz­ge­le­gen­hei­ten für die Aus­stel­lung aus­ge­lie­hen wer­den. Es gel­ten die aktu­el­len Hygie­ne­re­geln (www​.kunst​samm​lun​gen​-coburg​.de)