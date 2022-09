Der Pfad­fin­der­för­der­kreis Nord­bay­ern lädt zur Vor­be­spre­chung einer Grup­pen­grün­dung des Bun­des der Pfad­fin­de­rin­nen und Pfad­fin­der (BdP) in Eggols­heim und Hal­lern­dorf ein. Ter­min ist der 27. Sep­tem­ber um 18:30 Uhr im Raum der Jugend­pfle­ge in Eggols­heim. Es ergeht herz­li­che Ein­la­dung an alle Interessierten.