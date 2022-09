Erz­bi­schof hält Dank­got­tes­dienst zur Kapel­len­sa­nie­rung in Leutenbach

Die St. Moritz Kapel­le in Leu­ten­bach wur­de umfang­reich saniert. Nun kam der Bam­ber­ger Erz­bi­schof Lud­wig Schick und hielt zusam­men mit Pfar­rer Flo­ri­an Stark einen Dank­got­tes­dienst zur gelun­ge­nen Kirchensanierung.

Begrüßt wur­de der Bam­ber­ger Ober­hir­te von den Trach­ten­kin­dern der FSV-Orts­grup­pe Leu­ten­bach und der König­lich Baye­ri­schen Land­wehr Leu­ten­bach. FSV-Orts­vor­sit­zen­der Rein­hardt Weber dank­te Schick bei einem klei­nem Emp­fang nach dem Got­tes­dienst mit einem Geschenk­korb regio­na­ler Spe­zia­li­tä­ten. Auch der Bam­ber­ger Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Tho­mas Sil­ber­horn und Land­rat Her­mann Ulm (bei­de CSU) waren unter ande­rem als Ehren­gä­ste gekommen.

Mit Blick auf die Dis­kus­si­on um die Abschaf­fung der Staats­lei­stun­gen an die Kir­che beton­te der Erz­bi­schof wäh­rend sei­ner Pre­digt, dass dabei auch die Kir­chen­lei­stun­gen für den Staat bedacht wer­den sollten.

Kir­chen­lei­stun­gen für die Gesell­schaft sei­en die kirch­li­chen Kin­der­gär­ten und Schu­len, der Erhalt der Kul­tur­gü­ter wie Kir­chen, Kapel­len, Bild­stöcke und Weg­kreu­ze, die die Öffent­lich­keit prä­gen, sowie die kirch­li­chen Ver­ei­ne, Jugend­grup­pen und Senio­ren­krei­se, die für den gesell­schaft­li­chen Zusam­men­halt uner­setz­bar sei­en. Schick wies auch auf die Got­tes­dien­ste bei Tau­fe, Ehe­schlie­ßung, Kran­ken­sal­bung und bei Beer­di­gun­gen hin. Sie sei­en Trost­spen­der, Mut­ma­cher und Kraftgeber.

„Die­se Kir­chen­lei­stun­gen wol­len wir Chri­sten wei­ter­hin ein­brin­gen, was unser aller Auf­ga­be ist. Sie müs­sen mit den Staats­lei­stun­gen zusam­men gese­hen wer­den, die fair und kon­struk­tiv abge­baut wer­den sol­len.“ Die wich­tig­ste Kir­chen­lei­stung für die Men­schen sei die Ver­kün­di­gung der Froh­bot­schaft Chri­sti mit den lebens­wich­ti­gen Res­sour­cen: „Ver­trau­en unter­ein­an­der und in die Vor­se­hung Got­tes sowie Hoff­nung auf eine gute Zukunft trotz der Kri­sen des Ukrai­ne­krie­ges, der dra­sti­schen Ener­gie­ver­knap­pung und des Kli­ma­wan­dels.“ Schick füg­te hin­zu: „Tun wir alles, dass sie über­wun­den wer­den, und beten wir instän­dig in die­sem Anlie­gen. Gebet kann Hirn und Herz verändern.“

Den Leu­ten­ba­chern und der poli­ti­schen Gemein­de beschei­nig­te er ein gutes Ver­hält­nis zur Kir­che. „Hier weiß man, was man von­ein­an­der hat und dass man zum Wohl der Bür­ge­rin­nen und Bür­ger zusam­men­ar­bei­ten muss bei unter­schied­li­chen Auf­ga­ben und Inter­es­sen, die immer wie­der auch aus­ge­gli­chen wer­den müs­sen“, sag­te Schick.

Die im Jahr 2021 begon­ne­ne Kir­chen­sa­nie­rung brach­te in die­sem Jahr wäh­rend der Reno­vie­rungs­ar­bei­ten an vie­len Stel­len eine voll­kom­men anders gear­te­te Far­big­keit des Innen­rau­mes zum Vor­schein. An den Wän­den und hin­ter dem Altar wur­den bild­li­che Fas­sungs­re­ste gefun­den und an einer Stel­le in der Sakri­stei erhal­ten, die bele­gen, dass die Wän­de von St. Moritz in der Ver­gan­gen­heit umfang­rei­che Wand­ma­le­rei­en auf­wie­sen. Die Archi­tek­tur­glie­de­rung des Altar­rau­mes mit den Gewöl­be­rip­pen und dem Schluss­stein wies zahl­rei­che unter­schied­li­che Farb­tö­ne auf. Es konn­te zudem restau­ra­to­risch nach­ge­wie­sen wer­den, dass die Gewöl­be­rip­pen und der Schluss­stein im Lau­fe der Jahr­hun­der­te in unter­schied­li­chen Farb­tö­nen akzen­tu­iert waren.

Zu Beginn der Restau­rie­rung wur­de die Elek­tro­in­stal­la­ti­on mit Alarm­an­la­ge auf­grund Nicht­über­ein­stim­mung mit heu­ti­gen elek­tro­tech­ni­schen Stan­dards kom­plett erneu­ert und die Innen­raum­be­leuch­tung durch Schein­wer­fer zur Aus­leuch­tung aller Altä­re erwei­tert. Anschlie­ßend wur­den an den im Lau­fe der Jah­re dun­kel gewor­de­nen Innen­wän­den drin­gend not­wen­dig gewor­de­ne restau­ra­to­ri­sche Putz- und Maler­ar­bei­ten durch­ge­führt. Den Abschluss bil­de­te die kon­ser­va­to­ri­sche Restau­rie­rung der Altä­re und Devo­tio­na­li­en, wie Kreu­ze, Kru­zi­fi­xe, Figu­ren und Bild­nis­se und Ker­zen­leuch­ter, wel­che für die Sub­stanz­er­hal­tung der Kunst­wer­kes drin­gend not­wen­dig waren.

Webers Dank galt auch den betei­lig­ten Fir­men und den Zuschuss­ge­bern. Zir­ka 85 000 Euro hat die Sanie­rung geko­stet. Das Erz­bis­tum Bam­berg betei­ligt sich dar­an mit 60 Pro­zent. Je 5000 Euro sol­len noch vom Lan­des­amt für Denk­mal­pfle­ge, der Ober­fran­ken­stif­tung und der Baye­ri­schen Lan­des­stif­tung hin­zu­kom­men. Die Gemein­de und der Land­kreis wur­den wegen einer Bezu­schus­sung noch nicht ange­fragt. Weber will erst abwar­ten, wie hoch der nicht gedeck­te Auf­wand am Ende ist.