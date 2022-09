SPD-Bür­ger­bü­ro in der Forch­hei­mer Fuß­gän­ger­zo­ne eröffnet

Auf­merk­sa­me Besu­cher der Forch­hei­mer Fuß­gän­ger­zo­ne sind die mit SPD-Pla­ka­ten bestück­ten Schau­fen­ster in der Haupt­stra­ße 60 bestimmt schon län­ger auf­ge­fal­len. Nun hat der SPD-Orts­ver­ein mit einer offi­zi­el­len Eröff­nungs­fei­er sein neu­es „SPD-Bür­ger­bü­ro“ eröff­net. Die Vor­sit­zen­den Anna Röser und Leo Göksu konn­ten zahl­rei­che Gäste aus der Stadt und dem Land­kreis am Sams­tag­vor­mit­tag zur Fei­er­stun­de begrü­ßen. Sie bedank­ten sich bei allen flei­ßi­gen Hel­fern, die beim Umzug und der Gestal­tung des Büros mit gehol­fen hat­ten. Zuletzt wur­den die Schau­fen­ster attrak­tiv gestal­tet. Die SPD will das Büro jedoch nicht nur für Sit­zun­gen und Tref­fen nut­zen, son­dern lädt alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger ein, an jedem Sams­tag von 10:00 Uhr – 12:30 für Gesprä­che vor­bei­zu­kom­men. Sie wer­den dann von Mit­glie­dern der Stadt­rats­frak­ti­on oder des SPD-Orts­ver­eins begrüßt. Der eben­falls anwe­sen­de MdB Andre­as Schwarz freu­te sich mit den Forch­hei­mer Genos­sen über die neue Hei­mat der Sozi­al­de­mo­kra­ten im Her­zen der Stadt und wünsch­te allen in alter Tra­di­ti­on ein „Glück Auf“.