Am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de beleg­te Nico­las Win­ter, Ten­nis-Nach­wuchs­ta­lent vom Baur SV Burg­kunst­adt, beim Jah­res-End­tur­nier des Baye­ri­schen Ten­nis­ver­bands, dem BTV Masters, des Jahr­gangs 2012 einen her­vor­ra­gen­den drit­ten Platz. Der zehn­jäh­ri­ge Burg­kunst­adter hat­te sich mit zahl­rei­chen guten Tur­nier­er­geb­nis­sen im ver­gan­ge­nen Jahr als Zwei­ter der bay­ern­wei­ten Gesamt­wer­tung für das Ein­la­dungs­tur­nier der Kids-Tur­nier­se­rie in Ingol­stadt qualifiziert.

Im Grup­pen­mo­dus „jeder gegen jeden“ setz­te er sich zunächst jeweils in zwei Sät­zen gegen Johann Lin­hardt (TC Wachen­dorf), Moritz Wei­nelt (TC Rot-Blau Regens­burg) und Valen­tin Gar­ham­mer (TC Grün-Weiß Grä­fel­fing) durch, um in das Vier­tel­fi­na­le des Tur­niers ein­zu­zie­hen. Hier konn­te er in einem knap­pen Match gegen Jost Neer­mann (TC Rasch­ke Tauf­kir­chen) die Ober­hand behal­ten und sich für das Halb­fi­na­le qua­li­fi­zie­ren. Hier hat­te er dann gegen den spä­te­ren Tur­nier­sie­ger David Schwenk (TC Grün-Weiß Grä­fel­fing) das Nach­se­hen und durf­te des­halb im Match um den drit­ten Platz antre­ten. Die­ses gewann er über­zeu­gend gegen Rafa­el Knei­sel (TC Rot-Weiß Miltenberg).

Mit dem Podest­platz beim baye­ri­schen Masters qua­li­fi­zier­te sich Nico­las Win­ter auch für die süd­deut­schen Mei­ster­schaf­ten sei­ner Alters­klas­se Anfang Okto­ber 2022.