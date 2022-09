Your Careless Spark – Live In Con­cert – Sams­tag, 24.09.2022 – Uhr­zeit 20:00 – Ver­an­stal­ter: Jun­ges Thea­ter Forch­heim, Kasern­stra­ße 9, 91301 Forchheim

Sanf­tes Unbe­ha­gen und explo­si­ve emo­tio­na­le Aus­brü­che bil­den den unge­wöhn­li­chen Rah­men für die stets cinea­sti­sche Musik von Your Careless Spark. In der musi­ka­li­schen Nach­bar­schaft von Bands wie Elbow, The Natio­nal, Wil­co oder Grizz­ly Bear ange­sie­delt, hat die­se Band eine Vor­lie­be für Melan­cho­lie, ist aber den­noch stets auf der Suche nach dem Licht hin­ter der Wolkendecke.

Your Careless Spark haben Kon­zer­te zusam­men mit The Black Atlan­tic, Rue Roya­le, Win­ters­leep, Fen­ster, Sea & Air, Agent Fres­co, Mister & Mis­sis­sip­pi und vie­len ande­ren gespielt und sind auf zahl­rei­chen Festi­vals auf­ge­tre­ten. Im Jahr 2014 ver­öf­fent­lich­ten sie ihr gleich­na­mi­ges Debut­al­bum, gefolgt von der „Ashes“ EP ein Jahr spä­ter. Der­zeit sind sie in ihrem neu­en Stu­dio um ihr zwei­tes Album, „Rect­an­gu­lar Soul“, aufzunehmen.

Your Careless Spark sind:

Claus Fried­rich vocals, key­board, acou­stic guitar

Uwe Schla­gen­haft elec­tric and acou­stic guitar

Tobi­as Hel­min­ger elec­tric bass

Chris Hiel­scher drums, percussion

Prei­se: 15,- €, ermä­ßigt 13,- € | VVK 14,20 €, ermä­ßigt 12,00 € (inkl. VVK- und System­ge­büh­ren) – Kar­ten gibt es bei allen an das Reser­vix Ticket­sy­stem ange­schlos­se­nen Vor­ver­kaufs­stel­len, in Forch­heim z.B. Lot­to-Annah­me­stel­le Kef­fer­stein, Horn­schuh­al­lee 31 (09191/3515930) – Sowie jeder­zeit online unter www​.jtf​.de