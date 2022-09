Herz­li­che Ein­la­dung an Jung und Alt zum vier­ten offe­nen Tref­fen zu „Hand­ar­bei­ten und Spie­len in der Markt­bü­che­rei Igen­s­dorf“. Das Hand­ar­beits­tref­fen hat sich erwei­tert, es gibt nun auch eine Grup­pe, die sich zur glei­chen Zeit zu Brett- bzw. Kar­ten­spie­len trifft. Der näch­ste Ter­min für „Hand­ar­bei­ten & Spie­len in der Büche­rei“ ist der letz­te Mon­tag im Monat, am 26.09.2022 von 15.00- 17.00 Uhr.

Wer sich in Patch­work ver­su­chen will, hat Gele­gen­heit ein klei­nes Nadel­kis­sen zu nähen. Mit­zu­brin­gen sind 15 klei­ne Stoff­qua­dra­te mit einer Kan­ten­län­ge von 5 cm, sowie Näh­na­del und Faden. Macht mit oder kommt zur Unter­hal­tung vor­bei – zum Sticken, Stricken, Häkeln, Klöp­peln, Fil­zen, Patch­wor­ken oder für Gesell­schafts­spie­le und zum Plaudern.

Vor­schau – Ter­min im Okto­ber: 31.10.2022, 15:00 – 17:00 Uhr.