Liza Kos „Intri­ga­ti­on“ – Frei­tag, 23.09.2022 – Uhr­zeit 20:00 – Ver­an­stal­ter: Jun­ges Thea­ter Forch­heim, Kasern­stra­ße 9, 91301 Forch­heim Was passiert,…

Liza Kos prä­sen­tiert Intri­ga­ti­on in Forch­heim – Eine Ver­an­stal­tung von JTF

Your Careless Spark – Live In Con­cert – Sams­tag, 24.09.2022 – Uhr­zeit 20:00 – Ver­an­stal­ter: Jun­ges Thea­ter Forch­heim, Kasern­stra­ße 9,…

Jun­ges Thea­ter Forch­heim prä­sen­tiert: Your Careless Spark Live In Con­cert

Kreiß­saal im Kli­ni­kum Forch­heim ab sofort wie­der 24/7 geöff­net

Auf­grund eines Per­so­nal­eng­pas­ses in der Geburts­hil­fe war der Kreiß­saal am Kli­ni­kum Forch­heim-Frän­ki­sche Schweiz an Wochen­en­den geschlos­sen und wer­den­de Müt­ter mussten…