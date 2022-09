Braue­rei Kund­mül­ler gewinnt drei Aus­zeich­nun­gen beim Euro­pean Beer Star und neun bei den World Beer Awards – erst­ma­lig Preis für nach­hal­ti­ge Betriebsführung

Der Medail­len­re­gen für Wei­he­rer Bier reißt nicht ab. Erneut hat die Braue­rei Kund­mül­ler drei Aus­zeich­nun­gen beim Euro­pean Beer Star gewon­nen. Auf der Mes­se Drink­tec in Mün­chen durf­te das Team um Inha­ber Roland und Oswald Kund­mül­ler neben dem Future Award, einem Preis für beson­ders nach­hal­ti­ge Betriebs­füh­rung, die Gold­me­dail­le für das Wei­he­rer Sum­mer Ale und Bron­ze für den Weiherer/​Cervejaria Bam­berg Rauch­bock ent­ge­gen neh­men. Die­ser wur­de bereits kurz zuvor bei den World Beer Awards als Deutsch­lands bestes Rauch­bier prä­miert – neben acht wei­te­ren Medail­len für die Wei­he­rer Biere.

Das freut das gan­ze Team, allen vor­an Geschäfts­füh­rer Roland Kund­mül­ler. „Dass wir in den ver­gan­ge­nen Jah­ren kon­ti­nu­ier­lich bei vie­len inter­na­tio­na­len und wich­ti­gen Awards aus­ge­zeich­net wer­den, zeigt, wie wich­tig uns die Qua­li­tät unse­rer Bie­re ist.“ Und Bru­der Oswald Kund­mül­ler wei­ter: „Wir sind sehr stolz, dass wir in die­sem Jahr beson­ders Medail­len für Bie­re gewon­nen haben, die nicht zu den klas­sisch­sten Bier­sti­len zäh­len. Wir leben Bier­viel­falt. Und das bestä­tigt uns, unse­ren Weg so wei­ter zu gehen!“ Beson­ders im Fokus steht in die­sem Jahr der erst­mal ver­ge­be­ne Future Award für vor­bild­li­che und nach­hal­ti­ge Unter­neh­mens­füh­rung. Im Sin­ne des Euro­pean Beer Star fließt neben nach­hal­ti­gem Wirt­schaf­ten auch die sen­so­ri­sche Qua­li­tät – also Aus­se­hen, Geruch, Geschmack der Bie­re – in die Bewer­tung mit ein“ so Ste­fan Stang, Haupt­ge­schäfts­füh­rer Pri­va­te Braue­rei­en Bay­ern e.V., über den neu geschaf­fe­nen Award. „Die Braue­rei Kund­mül­ler konn­te als eine von drei Braue­rei­en die Final­ju­ry am mei­sten über­zeu­gen – sowohl aus Gesichts­punk­ten der Nach­hal­tig­keit als auch der Pro­dukt­qua­li­tät – und darf sich so über den erst­ma­lig ver­ge­be­nen Future Award freu­en.“ so Stang weiter.

Ins­ge­samt 2168 Bie­re aus 40 Län­dern wett­ei­fer­ten bei der dies­jäh­ri­gen Aus­ga­be des renom­mier­ten Bier­wett­be­werbs Euro­pean Beer Star um einen der begehr­ten Awards. Knapp 140 inter­na­tio­na­le Ver­ko­ste­rin­nen und Ver­ko­ster, bestehend aus Brau­mei­stern, Fach­jour­na­li­sten, Bier­som­me­liers und wei­te­ren Bier­ex­per­ten, haben am 4. und 5. August die Qua­li­tät der ein­ge­sand­ten Bie­re in 73 Kate­go­rien beur­teilt. Pro Kate­go­rie wer­den beim Euro­pean Beer Star nur die jeweils drei besten Bie­re mit Gold, Sil­ber und Bron­ze ausgezeichnet.

Alle Medail­len

Euro­pean Beer Star

Euro­pean Beer Star Future Award

Euro­pean Beer Star Gold Tra­di­tio­nal Pale Ale – Wei­he­rer Sum­mer Ale

Euro­pean Beer Star Bron­ze Strong Smo­ked Beer – Wei­he­rer Cer­veja­ria Bam­berg Rauchbock

World Beer Awards