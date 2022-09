Die Umwelt­sta­ti­on Lias-Gru­be lädt am 30.09. zur Exkur­si­on zur Bren­ne­rei Sin­ger nach Mit­te­l­eh­ren­bach ein. Dort erwar­tet Sie eine span­nen­de Füh­rung, die den lan­gen Weg einer Frucht zum fer­ti­gen Destil­lat zeigt. So spa­zie­ren wir zur Ern­te­zeit über die son­ni­gen Obst­wie­sen und bekom­men – zurück am Hof – einen Ein­blick in den Brenn­pro­zess. Wäh­rend die Erwach­se­nen die Bren­ne­rei besich­ti­gen, gibt es für die Kin­der Spie­le und Rät­sel rund ums The­ma Obst. Im Anschluss wer­den ver­schie­de­ne Pro­duk­te zum Pro­bie­ren ange­bo­ten: bei den Kost­pro­ben von Apfel­saft über Apfel­sekt bis zum Brand ist sicher für jeden Geschmack etwas dabei. Treff­punkt ist die Bren­ne­rei Sin­ger, Mit­te­l­eh­ren­bach 19, 91359 Leu­ten­bach, um 15:00 Uhr. Die Anmel­dung erfolgt über die Umwelt­sta­ti­on Lias-Gru­be, Tele­fon: 09545 950399 oder unter www​.umwelt​sta​ti​on​-lias​gru​be​.de, wobei sich die Kosten auf 10 € pro Per­son belaufen.

