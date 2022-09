Ein­la­dung zur gemein­sa­me Auf­stel­lungs­ver­samm­lung im Stimm­kreis 403 zur Land­tags­wahl 2023 und zur Bezirks­tags­wahl 2023 von Bünd­nis 90/DIE GRÜNEN

In einer Ein­la­dung von Bünd­nis 90/​Die GRÜ­NEN Kreis­ver­band Bay­reuth-Stadt und Kreis­ver­band Bay­reuth-Land heißt es:

Nomi­nie­rung zur Land­tags­wahl 2023

Lie­be Freund*innen und Freun­de, sehr geehr­te Damen und Herren,

die Welt und unser Leben ändert sich ins­be­son­de­re in den letz­ten zwei Jah­ren dra­ma­tisch. Coro­na-Pan­de­mie, Kli­ma­ka­ta­stro­phe und der rus­si­sche Angriffs­krieg auf die Ukrai­ne decken scho­nungs­los die Ver­säum­nis­se und Schwä­chen der baye­ri­schen Staats­re­gie­rung in der Ver­gan­gen­heit auf und las­sen ihre Kon­zept­lo­sig­keit für eine zukunfts- und lösungs­ori­en­tier­te Ent­wick­lung des Frei­staats offen­sicht­lich wer­den. So ver­schwen­det sie end­los viel Zeit mit Schuld­vor­wür­fen an die Bun­des­re­gie­rung über Feh­ler der Ver­gan­gen­heit, die sie selbst ver­ur­sacht haben, und dem Ruf nach dem Wei­ter­be­trieb bzw. dem Wie­der­an­fah­ren von AKWs, anstatt den Aus­bau von erneu­er­ba­ren Ener­gien zu forcieren.

Wir Grü­ne sind der Game-Chan­ger im näch­sten Jahr! Mit unse­rer Auf­stel­lungs­ver­samm­lung wol­len wir eine*n starke*n Direktkandidat*in für unse­ren gemein­sa­men Wahl­kampf nomi­nie­ren und unser Land­tags­man­dat ver­tei­di­gen. Ent­schei­dend wird sein, ob es uns gelingt, mit unse­ren Grü­nen Kon­zep­ten zu über­zeu­gen, um unse­re Sit­ze in Mün­chen aus­zu­bau­en. Nur so kann es uns gelin­gen, den Kli­ma­schutz vor­an­zu­brin­gen und Lösun­gen für die drän­gen­den sozia­len und gesell­schaft­li­chen Fra­gen ver­ant­wort­lich zu gestalten.

Zunächst möch­ten wir hier­zu unse­re Stimmkreiskandidat*innen für die Land­tags­wahl nomi­nie­ren und laden Euch und Sie ein zur Auf­stel­lungs­ver­samm­lung am Diens­tag, 20. Sep­tem­ber 2022, um 19 Uhr in der Kli­ma­lounge, Richard-Wag­ner-Str. 4–6, 95444 Bay­reuth.

Bei der Auf­stel­lungs­ver­samm­lung kann jede und jeder mit­wäh­len, der oder die am Tag der Abstim­mung Deut­sche im Sin­ne von Art. 116, Abs. 1 GG sind, das 18. Lebens­jahr voll­endet haben, seit min­de­stens drei Mona­ten ihre (Haupt- )Woh­nung im Stimm­kreis 403 Bay­reuth haben, nicht infol­ge eines Rich­ter­spruchs oder durch umfas­sen­de Betreu­ung ihr Stimm­recht nicht besit­zen oder aus­üben kön­nen und Mit­glied bei Bünd­nis 90/DIE GRÜ­NEN sind.

Tages­ord­nung um 19 Uhr (Land­tags­wahl)

TOP 1: Begrüßung

TOP 2: Wahl der Versammlungsleitung

TOP 3: Stimm­kreis­kan­di­da­tur Landtag

• Top 3.1: Vor­stel­lung der Bewerber*innen für die Direkt­kan­di­da­tur für den baye­ri­schen Landtag

• Top 3.2: Wahl des Direktkreiskandidat*in für die Landtagswahl

TOP 4: Listen­kan­di­da­tur Landtag

• Top 4.1: Vor­stel­lung der Bewerber*innen für die Listen­kan­di­da­tur für den Baye­ri­schen Landtag

• Top 4.2: Wahl der Listenkandidat*in für die Landtagswahl

TOP 5: Sonstiges

Nomi­nie­rung zur Bezirks­tags­wahl 2023

Lie­be Freund*innen und Freun­de, sehr geehr­te Damen und Herren,

die Welt ist im Wan­del und es bedarf ordent­li­cher Por­tio­nen unse­res Muts um den gesell­schaft­li­chen Zusam­men­halt zu stär­ken und unser aller Enga­ge­ment um den Her­aus­for­de­run­gen die­ser unse­rer Zeit mit Soli­da­ri­tät und Weit­sicht zu begeg­nen. In unse­rem Bezirk Ober­fran­ken ste­hen gro­ße Auf­ga­ben an in Sozia­lem und Gesund­heit, Kul­tur und Umwelt und um die­se bewäl­ti­gen zu kön­nen, bedarf es einer star­ken Grü­nen Frak­ti­on im Bezirks­tag: In Fra­gen der Kin­der- und Jugend­hil­fe, in der Pfle­ge, der sozia­len Teil­ha­be und Inklu­si­on von Men­schen mit Beein­träch­ti­gun­gen, aber auch in den Anpas­sungs­lei­stun­gen an kli­ma­be­ding­te Ver­än­de­run­gen aber auch in der Gestal­tung des Kul­tur­be­griffs zwi­schen Tra­di­ti­on und Zukunftsfähigkeit:

Hier­mit laden wir im unmit­tel­ba­ren Anschluss zur Nomi­nie­rung unse­re Stimmkreiskandidat*innen für die Bezirks­tags­wahl ein: Auf­stel­lungs­ver­samm­lung am Diens­tag, 20. Sep­tem­ber 2022, um 20:30 Uhr in der Kli­ma­lounge, Richard-Wag­ner-Str. 4–6, 95444 Bay­reuth.

Bei der Auf­stel­lungs­ver­samm­lung kann jede und jeder mit­wäh­len, der oder die am Tag der Abstim­mung Deut­sche im Sin­ne von Art. 116, Abs. 1 GG sind, das 18. Lebens­jahr voll­endet haben, seit min­de­stens drei Mona­ten ihre (Haupt- )Woh­nung im Stimm­kreis 403 Bay­reuth haben, nicht infol­ge eines Rich­ter­spruchs oder durch umfas­sen­de Betreu­ung ihr Stimm­recht nicht besit­zen oder aus­üben kön­nen und Mit­glied bei Bünd­nis 90/DIE GRÜ­NEN sind.

Tages­ord­nung um 20.30 Uhr (Bezirks­tags­wahl)

TOP 1: Begrüßung

TOP 2: Wahl der Versammlungsleitung

TOP 3: Stimm­kreis­kan­di­da­tur Bezirkstag

• Top 3.1: Vor­stel­lung der Bewerber*innen für die Direkt­kan­di­da­tur für den ober­frän­ki­schen Bezirkstag

• Top 3.2: Wahl des Direktkreiskandidat*in für die Bezirkstagswahl

TOP 4: Listen­kan­di­da­tur Bezirkstag

• Top 4.1: Vor­stel­lung der Bewerber*innen für die Listen­kan­di­da­tur für den ober­frän­ki­schen Bezirkstag

• Top 4.2: Wahl der Listenkandidat*in für die Bezirkstagswahl

TOP 5: Sonstiges

Wir laden Euch und Sie herz­lich ein und freu­en uns auf Euer und Ihr Kommen!

Mit grü­nen Grüßen

Aila Banach und Ulf Bode­ri­us (Kreis­vor­sit­zen­de Bayreuth-Stadt)

Susan­ne Bau­er und Andre­as von Heß­berg (Kreis­vor­sit­zen­de Bayreuth-Land)