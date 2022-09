Her­zog­li­che fami­lie trägt sich ins Kon­do­lenz­buch für Queen Eliza­beth II ein

In schwarz-weiß lächelt die bri­ti­sche Köni­gin von einem Foto den Besucher*innen des Cobur­ger Rat­hau­ses ent­ge­gen. Flan­kiert wird das Bild vom Uni­on Jack und dem Cobur­ger Stadt­wap­pen. Im Kon­do­lenz­buch für die am ver­gan­ge­nen Don­ners­tag ver­stor­be­ne bri­ti­sche Mon­ar­chin haben die Men­schen in den ersten Stun­den schon über 20 Bot­schaf­ten nie­der­ge­schrie­ben. Dar­un­ter war Coburgs Ober­bür­ger­mei­ster Domi­nik Sauer­teig, der das Pflicht­be­wusst­sein Queen Eliza­beths II. wür­dig­te und auch im Namen der gan­zen Stadt den Hin­ter­blie­be­nen Kraft wünsch­te. Auch die her­zog­li­che Fami­lie, ver­tre­ten durch Andre­as Prinz von Saschen-Coburg und Gotha und Huber­tus Prinz von Sach­sen-Coburg und Gotha, bekun­de­te öffent­lich ihre Anteilnahme.

Das Kon­do­lenz­buch liegt zu den Öff­nungs­zei­ten des Cobur­ger Rat­hau­ses öffent­lich im 1. Stock aus. „Für uns war es selbst­ver­ständ­lich den Bür­ge­rin­nen und Bür­gern die­se Mög­lich­keit des Abschied­neh­mens zu geben“, so Ober­bür­ger­mei­ster Domi­nik Sauerteig.

Öff­nungs­zei­ten

Mon­tag – Mitt­woch: 8.30 – 15.30 Uhr

Don­ners­tag: 8.30 – 18 Uhr

Frei­tag: 8.30 – 12 Uhr

Sams­tag: 9 – 12 Uhr